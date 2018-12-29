Новые метеоудары: стали известны даты магнитных бурь в начале 2019 года

Ученые ждут новых магнитных бурь / xyz.org.ua

В самом начале 2019 года стоит ожидать новых ударов геомагнитных бурь, вызванных поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой нашей планеты.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1 ожидаются 4 и 6 января 2019 года.

По стандартам NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Отметим, что магнитная буря первой категории, G1 сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", - говорит Чуева.

Специалисты также выделяют полезные советы в дни магнитных бурь в 2019 году:

• Пейте достаточное количество воды.

• Даже если время года не самое теплое, все равно старайтесь хотя бы час в день провести на свежем воздухе.

• Проветривайте помещение.

• Добавьте спорт. Даже десятиминутная зарядка способна улучшить самочувствие.

• Высыпайтесь.

• Старайтесь соблюдать режим питания.

• Избегайте конфликтов, когда это возможно. Если ситуация критичная, перенесите разговор на другой день.