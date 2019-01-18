Коридор затмений: астролог предупредила о радикальных переменах после "кровавой луны"

18 января 2019, 05:50

Астрологи рассказали, как затмение повлияет на различные знаки Зодиака.

лунное затмение
Астролог рассказала об опасностях лунного затмения

По словам профессионального астролога Натальи Анисимовой, лунное затмение 21 января станет своеобразным индикатором поступков и действий в прошлом, а влияние планет принесет радикальные перемены.

По ее словам, начало затмения припадает на 5.34 утра, пик будет наблюдаться в 7-12, а окончание в 8.51. "Кровавая луна" будет видна в небе над северным полушарием Земли.

При этом эксперт советует провести это время максимально осознанно, ведь в этот период может увеличиться количество бытовых конфликтов с неприятными последствиями.

Астрологи предупреждают о необратимых последствиях во время таких событий и даже в течение нескольких дней после них и советуют быть осторожным и не принимать поспешных решений.

Во время затмения в любви и отношениях будут наблюдаться трудности, потому что во Льве повышается импульсивность людей, желание решать проблемы грубой силой, а не переговорами. В такой день большинство людей будет сначала делать что-то, а потом думать.

Кроме того, 21 января лучше не встревать в конфликтные ситуации, не провоцировать людей на негативные эмоции. Полезно будет очищение своей энергетики от негатива - для этого можно использовать три полезных способа. Хорошее настроение привлечет необходимый для сохранения стабильности уровень удачи. Спрос на Фортуну будет колоссальным, но посетить она сможет ограниченное количество людей.

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По словам астрологов, полное лунное затмение сможет оказывать негативное влияние на человечество вплоть до 27-28 января. Также будут отмечаться некоторые энергетические сбои и за сутки до самого затмения. Возможно ухудшение настроения, появление недомогания, повышенной усталости. Стоит планировать дела заранее и не брать на себя чересчур большую ответственность.

Отметим, что астрологи также рассказали о том, как затмение повлияет на различные знаки Зодиака.

Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Это касается представителей таких знаков, как Лев и Овен. Стрельцам повезет больше, потому что эти люди менее импульсивны. Самыми неудачливыми можно считать всех, кто не умеет сдерживать эмоции и неуклонно следовать правилам. Сюда можно отнести Козерогов, Весов, Водолеев, Тельцов и Раков.

Меньше всего трудностей и неурядиц предстоит встретить на своем пути Девам, Рыбам и Близнецам. Эти люди умеют откладывать что-то важное на потом, а также регулировать свое настроение самостоятельно. В уединении им не скучно и не тоскливо. Для многих этот день будет почти рядовым, но важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.

Напомним, ранее нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему.

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