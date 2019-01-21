Стало известно, какие знаки Зодиака самые властные и деспотичные

Знаки Зодиака / Whats-Your-Sign

Если верить астрологам, то властность и агрессия мужчин зависит от того, под каким созвездием Зодиакального круга они родились.

Рак. Такие мужчины не отличаются спокойным нравом и щепетильностью. Они до крайней степени эмоциональны и буйны, почему часто и причиняют душевную боль своим возлюбленным. Кроме того, Раки любят спиртное, поэтому часто ведут себя сверхагрессивно.

Стрелец. Мужчины, рожденные под этим знаком, отличаются сильно ревнивой натурой. Они готовы на все, не побрезгуют ничем - для того, чтобы надежно "приковать" к себе партнера. Во время приступов ревности Стрельцы совершенно не способны думать рационально и управлять собой.

Читайте также"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков ЗодиакаБлизнецы – записные нарциссы и себялюбцы. По их мнению, если мир не крутится вокруг них - то тем хуже для него. Близнецы априори не могут вытерпеть возле себя женщину с норовом и сильным характером, поэтому будут всячески "переломать" партнершу под себя.

Телец. Тяга к властолюбию и деспотизиму у таких мужчин "прокачаны" на максимум. Если какая-то бедняга-женщина попадет в цепкие лапы Тельца, то ей придется весьма худо. Он способен отравить каждую минуту, проведенную в отношениях.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые подлые, а какие - самые сильные.

