Назван самый страшный знак Зодиака

Чем опасен каждый из знаков Зодиака / rabstol.net

Трудно определить, кто самый противный знак Зодиака, ведь для каждого человека степень "противности" индивидуальна: кто-то ненавидит упрямых людей, а кто-то – неряшливых, для одних самый холодный знак Зодиака – просто страшный кошмар, а для других – просто приятный вызов.

Итак, что же астрологи говорят о худших чертах характера?

Самый ужасный знак Зодиака

Считается, что Скорпион – самый ужасный знак Зодиака, ведь он подозрительный, злопамятный и скрытный. Такой если ужалит, то последствия будут едва ли не хуже, чем от укуса его ядовитого "собрата".

Читайте такжеАстрологи назвали недостатки каждого знака ЗодиакаСамый худший знак зодиака для женщин, по мнению астрологов, это Стрелец. Слишком уж она вспыльчива. К тому же вспыльчива и не умеет вовремя прикусить свой язык – отсюда частые конфликты с нею.

Самый плохой знак зодиака, согласно опросу среди астрологов, для мужчин – Весы. Их идеализм в сочетании с несгибаемой силой воли – отлично подходят для рыцарей в блестящих доспехах из романтических рассказов, но в реальной жизни, к сожалению, подчас не хватает гибкости и готовности идти на уступки. К тому же, как для мужчины, они бывают излишне капризными, ревнивыми и любят выяснять отношения на публике.

Самый опасный знак Зодиака – Водолей

Читайте такжеЧто приносит удачу каждому из знаков ЗодиакаВ то же время, по утверждению британских астрологов, самый коварный знак Зодиака – это Водолей. Именно он отобрал пальму первенства у Скорпиона, который красовался на первой позиции ранее. Считается, из-за своего неуравновешенного характера и излишней боязни критики представители этого знака способны увидеть обиду там, где она и не подразумевалась – и тут же начать за нее мстить.

К тому же Водолей – еще и самый холодный знак Зодиака: в делах, где требуется его сострадание и поддержка, Водолей зачастую эмоционально излишне холоден.

Самый злобный знак Зодиака

Среди знаков Зодиака выделяются сразу несколько, чьи представители отличаются повышенной злобой, мстительностью и негативными эмоциями. Это Водолеи, Овны, Львы и Козероги. Почему так – читайте в нашем материале Месть и злоба: названы самые лютые знаки Зодиака.

Самые тяжелые знаки Зодиака

На первом месте оказались женщины-Девы и мужчины-Раки. А вот самым легким знаком назвали Весы. Кто еще входит в эти топы и почему, читайте в нашем материале Хоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договориться.

Самый ревнивый знак Зодиака

Астрологи главным ревнивцем назвали Скорпиона. Причем ревновать они способны по малейшему поводу. И сцены ревности могут закатывать просто безобразные.

Следом идут Тельцы. Они хорошие супруги – но очень уж большие собственники. Излишне свободолюбивым личностям построить с ними отношения лучше даже не пытаться.

Самые мстительные знаки Зодиака

Самыми мстительными из 12 знаков Зодиака являются два водных — Рыбы и Скорпион, а также один земной — Телец. Почему так, читайте в нашем материале Астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака.

Самый коварный знак Зодиака

Водолеи — самые коварные представители Зодиака, они никогда не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели. Родившиеся под этим знаком люди готовы лгать и оговаривать людей для получения желаемого.

Кто еще составляет им компанию в этом топе — читайте в нашем материале Стали известны самые аморальные знаки Зодиака.

Самые завистливые знаки Зодиака

Не все люди могут искренне порадоваться за другого человека или хотя бы достойно принять чужую победу. Астрологи считают, что склонность к зависти зависит от того, под каким созвездием родился человек. Эксперты назвали самые завистливые знаки Зодиака. Близнецы, Лев и Стрельцы не умеют радоваться чужим победам.

Самые жадные знаки Зодиака

Самыми жадными из 12 знаков Зодиака являются земной, водный и воздушный соответственно — Козерог, Скорпион, а также Весы. Людям, родившимся под этими знаками, приписывают алчность.

Самые высокомерные знаки Зодиака

Из 12 знаков Зодиака три — водный, воздушный и земной — Рак, Близнецы и Козерог соответственно, являются самыми высокомерными. Люди, рожденные под этими знаками, могут зазнаться и унизить человека, не увидев в своем поступке ничего плохого.

А теперь о хорошем.

Самый красивый знак Зодиака

Сразу оговоримся, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Судить о красоте по дате рождения – личное дело вкуса каждого. Поэтому мы сначала предлагаем вам мини-рейтинг от астрологов, а затем проанализируем, в чем состоит красота каждого из знаков зодиакального круга. Также мы выяснили, в чем состоит красота каждой из стихий. Подробнее читайте в нашем материале Под каким знаком Зодиака рождаются самые красивые женщины и мужчины.

Самые гениальные знаки Зодиака

Близнецы, Девы и Водолеи признаны самыми умными знаками.

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