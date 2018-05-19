Названы самые жадные знаки Зодиака

Самыми жадными из 12 знаков Зодиака являются земной, водный и воздушный соответственно — Козерог, Скорпион, а также Весы.

Людям, родившимся под этими знаками, приписывают алчность, сообщает "Обозреватель".

Издание отметило, что Козероги целеустремленные, пытаются разбогатеть и улучшить свой социальный статус. В то же время они могут одолжить денег и не будут сильно жадничать, но только, если вы близкий им человек.

Скорпионы очень любят деньги и не стесняются это признать. Иногда представители этого знака готовы уступить своим самым твердым принципам или даже попробовать "соблазнить" плохим поведением других, чтобы найти подельников.

Весы расчетливы и осторожны, эти черты делают их успешными в построении бизнеса. Родившиеся под этим знаком люди ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства. Иногда, не видя выгоды в том или ином человеке, они могут резко с ним перестать общаться.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.