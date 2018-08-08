Названы самые завистливые знаки Зодиака

Стрелец - самый завистливый знак Зодиака

Не все люди могут искренне порадоваться за другого человека или хотя бы достойно принять чужую победу. Астрологи считают, что склонность к зависти зависит от того, под каким созвездием родился человек. Эксперты назвали самые завистливые знаки Зодиака

На третьем месте завистливых знаков – Близнецы. Это самый двуличный знак Зодиака, поэтому зависть и скрытность им характерны как никому другому. Неискренность Близнецов говорит о необходимости держаться от них подальше и не делиться заветными секретами. Представители этого знака никогда не порадуются за вас: достижения и победы даже близкого человека их будут только возмущать и злить. Им важно, чтобы у кого-то всегда дела обстояли хуже, чем у них. Близнецы не всегда испытывают антипатию к тем, кому завидуют, просто чужие победы заставляют их чувствовать себя неудачниками.

Читайте такжеЛузеры Водолеи и везунчики Близнецы. Гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака«Серебро» завистников получают Львы. Им нужно всегда быть впереди планеты, они не терпят, если кто-то затмевает их в любой сфере жизнедеятельности. Не важно, о чем идет речь: о работе, личных отношениях, финансовом состоянии или просто каких-то достижениях. Львы способны порадоваться за чужой успех только в том случае, когда сами достигли еще больших высот.

Пальму первенства получает Стрелец. Это самый завистливый знак Зодиака, которые просто не могут воспринимать информацию о том, что кто-то может быть лучше. Они не доверяют людям, следовательно, никогда не будут радоваться их успеху, особенно если сами не преуспели в том же направлении. Так как Стрельцы еще и самый скрытный знак Зодиака, то они никогда не покажут, что на самом деле испытывают зависть.

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