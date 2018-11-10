Хоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договориться

10 ноября 2018, 06:34

Самым легким знаком Зодиака оказались Весы.

Знаки Зодиака_астрология
Самые сложные и самые легкие знаки Зодиака / rabstol.net

С некоторыми людьми общий язык найти легко: они готовы к компромиссам, не рубят с плеча и открыты для чужих аргументов. Однако есть и такие, наладить диалог с которыми практически невозможно.

Астрологи считают, что дело тут и в дате рождения человека, то есть в его знаке Зодиака. Соответственно, есть самые сложные знаки Зодиака – и самые легкие знаки Зодиака. С топом и тех, и других, и предлагаем вам познакомиться.

Самые сложные знаки Зодиака среди женщин

Читайте такжеСами себе на уме: женщины под какими знаками Зодиака самые безответственныеНа первом месте оказались женщины-Девы. Особенно невыносимым знаком Зодиака их считают представители противоположного пола. Возможно, именно поэтому среди женщин этого знака Зодиака встречается так много старых дев. Девы умные и сообразительные, обладают логическим мышлением. Но доказывать им что-либо в споре – особенно властным мужчинам – бывает ох как не просто.

Женщина-Лев уверена, что она "всегда права". Иногда с ними хочется поспорить чисто из принципа. К тому же, несмотря на свою общительность, женщины-Львы недоверчивы. Настоящих друзей у представительниц этого знака немного – больше приятелей и просто знакомых, которые периодически могут страдать из-за конфликтности "львиц".

А женщины-Козероги слишком требовательны к окружающим и очень закрыты. Друзей у них, как и у "львиц", тоже немного. Причина тому – их холодность и трудный характер. Если человек, по их мнению, не дотягивает до их высоких стандартов – то мнение таких людей они в расчет не берут. Это зачастую и приводит к конфликтам. Причем в общении с женщиной-Козерогом главное – уметь остановиться первым. Иначе ссора грозит затянуться, обернувшись слишком неприятными последствиями.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки ЗодиакаЖенщины-Скорпионы зачастую обладают так называемыми мужскими чертами характера: они решительны, отважны и довольно меркантильны. Конфликты с ними чаще всего разгораются из-за того, что женщины-Скорпионы редко прислушиваются к чужим советам, предпочитая ориентироваться на собственные суждения, а свою точку зрению доказывают до последнего. К тому же "скорпионши" весьма мнительны, так что ссора может вспыхнуть по абсолютно безобидно, надуманной причине. Тут главное – вовремя объяснить Скорпиону, что вы конкретно имели в виду.

Самые сложные знаки Зодиака: мужчины

Мужчины-Раки крайне ревнивы. Более того, при общении с ними стоит помнить о небольшом парадоксе: перед малознакомыми людьми Раки стараются выглядеть лучше, чем есть, а вот как только начинают считать человека "своим" – начинают давать слабину: могут позволить себе опоздания, проявления эгоизма и т.п. Это в свою очередь компенсируется готовностью Рака прийти на помощь в любую минуту – но не исключает конфликтов из-за каких-то сорванных по их вине планов.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотМужчинам-Рыбам вызывают желание общаться, довериться им, ведь они всегда готовы выслушать и вроде бы посочувствовать. Однако у Рыб есть неприятная черта: если человек жалуется им не на сложные жизненные ситуации/мировую несправедливость/своих начальников, а на свои ошибки, то в ответ рискует вместо слов поддержки и утешения услышать: "Ну как же так мог? У тебя ведь такой опыт/ум – и такая ошибка!" – что только добавляет масла в огонь в сложной ситуации. В то же время свои ошибки Рыбы зачастую приписывают другим: то есть в их ошибках, по их убеждению, априори виноват кто-то другой. Такое отношение – серьезное испытание для дружбы. Тем более, что представители этого знака – большие эмоциональные собственники. Периодически может появляться желание отдохнуть от их дружбы.

С мужчинами-Водолеями всегда интересно. Люди они неординарные и общительные. Но при этом свободолюбивые и не терпящие фальши и ревности. Если он заподозрит, что его хотят бросить – то зачастую первым не просто рвет, а жестко обрубает все отношения. Причем наладить контакт повторно – практически нереально. К тому же представители этого знака довольно вспыльчивы, а порою и бесцеремонны. Построить с ними отношения можно, только если искренне уважать такого мужчину и полностью разделять его взгляды.

Читайте такжеПод каким знаком Зодиака рождаются самые красивые женщины и мужчиныМужчины-Стрельцы в общении немного безумны и, пожалуй, чересчур прямолинейны. Они не терпят, когда им что-то пытаются навязать (в отношениях или в бизнесе), зато сами не прочь поманипулировать людьми. Даже их честность – зачастую лишь способ манипуляции, ведь такие аргументы самые действенные и пробивные. Они веселые и яркие люди, поэтому общаться с ними приятно – но такое общение рано или поздно потребует от партнера компромиссов и жертв. И нужно быть готовым, что вас могут использовать в темную – из лучших же побуждений. В отношениях с мужчиной-Стрельцом стать ведущим в паре получится вряд ли.

Поговорив о самых невыносимых знаках Зодиака – переходим к самым приятным.

Самые легкие знаки Зодиака

На первом месте оказались Весы. Что, впрочем, и не удивительно, ведь это знак гармонии и равновесия. Причем они не только, как правило, уравновешены сами, но и стремятся уравновесить окружающих. Они стремятся к гармонии во всем. К тому же практически прирожденные дипломаты. В конфликтах они скорее выступают в роли судей, чем одной из сторон.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиНа втором месте – Овен. Они не злопамятны и редко способны злиться или обижаться подолгу. Они открыты для всего нового и для диалога в том числе. Даже будучи на 100% уверенными в своей правоте, представители этого знака все равно выслушают другую сторону, и если та будет достаточно аргументированной и убедительной – то без лишних амбиций признают свои заблуждения.

Завершают тройку самых легких знаков Зодиака Близнецы. Это люди очень активные и темпераментные, но общаться с ними легко. Они оптимисты и всегда открыты для общения. С ними не бывает скучно, а в сложной ситуации Близнецы всегда готовы кинуться на подмогу. Они бывают резки и любят вмешиваться не в свои дела. Однако именно за их стремление заботиться обо всем и вся (особенно о тех, кому в данный момент хуже, чем им) подкупает окружающих, порождая в них благодарность и гася конфликт на ранних стадиях.

Читайте такжеРодится ребенок, который станет пророком: астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Самыми успешными в ноябре 2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказал астролог в комментарии "Главреду".

А четырем знакам Зодиака звезды сулят  не самый лучший месяц. Их ждут неожиданные ошибки и проколы в мелочах.

При этом первая половина ноября будет не очень благоприятной. По словам астролога, с 6 ноября повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений.

Кроме того, известный астролог рассказал об опасностях осени-2018. По его словам, мир стоит на пороге принятия новых правил, которые могут понравиться далеко не всем: это будет время политических переворотов, битв и противостояний. Сильнейший энергетический негативный всплеск и диссонанс порожден противостоянием Черной и Белой Луны.

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