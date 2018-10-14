Месть и злоба: названы самые лютые знаки Зодиака

Названы самые злые знаки Зодиака / golbis.com

Среди знаков Зодиака выделяются сразу несколько, чьи представители отличаются повышенной злобой, мстительностью и негативными эмоциями.

Водолеи

Среди людей, родившихся под этим знаком Зодиака нередко встречаются злые ревнивцы. При этом зачастую они испытывают это чувство даже тогда, когда в отношениях все хорошо. Однако, если им не удается скрывать переживания, то он них тогда лучше держаться подальше и не спорить с ними.

Овны

Вспыльчивость Овнов бывает чрезвычайно неконтролируемой и опасной. Поэтому с Овнами лучше не шутить и не провоцировать их, потому что в таких ситуациях они всегда сначала делают, а только потом думают. Их всех злых людей они самые "взрывоопасные".

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Львы

Злость Львов нередко подогревает еще одно плохо чувство - зависть. Они никогда не признаются в этом чувстве никому, кроме самого близкого человека. Злость представителей этого Знака бурлит у них внутри, но никогда не вырывается наружу, ведь им нужно поддерживать статус спокойного и рассудительного человека.

Козероги

Мстительность проявляется в том, что они никогда не забывают пренебрежительное поведение. При этом злоба у Козерогов появляется только вследствие определенных причин, но чтобы она пропала, требуется довольно большой промежуток времени. Единственный способ излечить этот недуг — попробовать чаще отвлекать себя интересными делами, пишет dailyhoro.ru.

Напомним, ранее были названы самые самовлюбленные знаки Зодиака.

Кроме того, астролог Влад Росс дал подробный прогноз на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, в октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.