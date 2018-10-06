Оскорбляют и унижают: названы самые самовлюбленные знаки Зодиака

Три знака Зодиака являются самыми самовлюбленными / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — водный, огненный и земной — Скорпион, Лев и Телец соответственно, являются самыми самовлюбленными.

Люди, рожденные под этими знаками, могут перестать адекватно воспринимать окружающих и позволить себе оскорбить и унизить их, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

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Они могут завоевать уважение и симпатию всех окружающих, но только в том случае, если не будут сравнивать себя с другими. "В противном случае, он (Скорпион — Ред.) начинает превозносить самого себя, и это раздражает", — добавило издание.

Львы видят себя в качестве королей, а всех остальных — в качестве своих подданных. Рожденные под этим знаком люди по уровню самовлюбленности могут соревноваться только со Скорпионами.

"Любовный гороскоп советует остальным знакам Зодиака, которые постоянно имеют дело со Львами, просто смириться с тем фактом, что вы всегда будете чувствовать себя в их тени", — отмечается в материале.

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Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, в октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.