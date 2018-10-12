"Красная тряпка": что ненавидит каждый знак Зодиака

Знаки Зодиака / http://golbis.com

У представителей разных знаков Зодиака есть вещи, которые могут вызвать приступ ярости. Астрологи советуют внимательно изучить, что является "красными тряпками" для знаков, чтобы не попасть под горячую руку.

Овны – прекрасные организаторы, поэтому они не любят тех, кто составляет за них жизненный план. Также они не выносят монотонные занятия и критику, особенно в присутствии посторонних. Навязчивые и неорганизованные люди автоматически попадают в черный список Овна.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаТельцы ненавидят внезапные перемены, нестабильность. Им тяжело стерпеть чужое давление. Нетерпеливые, безответственные, и невоспитанные люди никогда не попадут в круг общения Тельца.

Близнецы не любят любых правил и бытовых вещей. Монотонная, рутинная работа для них - каторга. Они недолюбливают пассивных, флегматичных, безынициативных и глупых людей. Этот знак Зодиака лучше не критиковать.

Высокомерие и двуличность других людей — две вещи, которые Раки на дух не переносят. Если не хочешь почувствовать на себе весь гнев представителей этого знака, не торопи и не подгоняй их. А еще не стоит их упрекать и указывать на недостатки — это приводит Раков в ярость.

Львы терпеть не могут две вещи – ложь и принуждение. Представителей этого знака раздражают люди без чувства юмора, жадины, ревнивцы, а также нытики, которые постоянно жалуются на жизнь.

Главная "красная тряпка" для Дев – беспорядок. Они не прощают неаккуратности ни себе, ни другим, могут даже перестать общаться с человеком, если у того дома бардак. Ненавидят Девы также халатность, неорганизованность и равнодушие.

Читайте такжеПутина ждет судьба "Курска": астролог составил гороскоп для хозяина КремляВесы не любят скандалов. Представители этого знака не переносят рутину и серость. Если не хотите, чтобы Весы вас возненавидели, то никогда не ставьте их перед выбором. Копеечные подарки или дешевая забегаловка также отпугнет Весы.

Скорпионы ненавидят лицемерие и порядок. Это знак терпеть не может бесхарактерность, пассивность и наивность окружающих. Не пытайтесь навязать Скорпиону свое мнение, контролировать и опекать его.

Активные и жизнерадостные Стрельцы не терпят пессимизм и цинизм. Если не хотите нажить врага в лице Стрельца, то не обещайте ему то, что не сможете выполнить, а также не пытайтесь его контролировать. Еще один "пунктик" Стрельца – везде должен быть порядок.

Козерог ненавидит бездействие, его раздражают люди, которые даже не стремятся улучшить свое положение – социальное и материальное. Они выступают за практичность, не стоит нервировать их болтовней и философией. Представителей этого знака точно зацепит, если ты не будешь доверять им и не оценишь их способности.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки ЗодиакаВодолеи терпеть не могут жизнь по расписанию. Принуждение и рутина для них - хуже смерти. Скандалы, интриги и предательство — вещи, которые быстро выведут представителей этого знака из себя.

"Красная тряпка" для Рыб – это зависимость, необязательность и однообразие. Не пытайтесь лезть им в душу, критиковать, обвинять или травить нелепые шутки, или нарветесь на неприятности.