Какой знак Зодиака самый сильный

5 сентября 2018, 06:58

"Главред" выяснил, кто – самый слабый знак Зодиака, а кто – наоборот.

Знаки Зодиака_астрология
Какой знак Зодиака самый сильный / rabstol.net

Чтобы успешно строить отношения, в первую очередь в рабочем коллективе, неплохо бы знать, кто считается самым сильным знаком Зодиака, по мнению астрологов. Да и в делах семейных такие знания лишними не будут.

Сразу же уточним, что под "силой" подразумевается психологическая неуязвимость и моральная стойкость.

Итак…

Самые сильные знаки Зодиака по стихиям

Рейтинг астрологов в каждой стихии выглядит следующим образом:

Знаки водной стихии:

  • Рыбы – самый сильный, причем не только в своей стихии, но и среди всех знаков зодиакального круга;
  • Скорпион – средняя позиция,
  • Рак – самый слабый в водной стихии.

Знаки огненной стихии:

  • Стрелец – самый сильный;
  • Лев – "золотая середина";
  • Овен – самый духовно слабый, причем не только в своей стихии, но и среди всех знаков зодиакального круга.

Знаки земной стихии:

  • Козерог – самый сильный;
  • Дева – "середнячок",
  • Телец – самый слабый.

Знаки воздушной стихии:

  • Водолей – лидеры по силе,
  • Весы – в середине списка своей стихии,
  • Близнецы – самый слабый.

При этом представителей знака сильны не только по отношению к своим собратьям по стихии, но и по отношению к знакам Зодиака других стихий, занимающим более слабую, чем они позицию. Например, Стрелец сильнее Девы, а Дева столь же успешно может манипулировать Близнецами, как и Весы.

Но если вы – Овен, и вас расстроил такой рейтинг, астрологам есть чем вас утешить. Благодаря влиянию Солнца и Марса Овны, Львы, Скорпионы и Козероги зачастую лучше всех в зодиакальном круге самовыражаются и устраиваются по жизни тоже неплохо.

Сильный знак Зодиака среди женщин

Тут все не так однозначно, как с общим рейтингом.

12 место: Раки

Решать свои проблемы самостоятельно эти девчонки не очень умеют, а потому и не любят. На критику, даже конструктивную, они первым делом обижаются, а трудности вгоняют их в депрессию. Оптимальный вариант для них – завести себе покровителя (от мамы до мужа), чтобы тот решал сложные вопросы за них.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака11 место: Телец

Эти девушки боятся перемен – отсюда и большинство трудностей в их жизни. К примеру, работу они не сменят сами до тех пор, пока их не уволят – даже если она плохонькая и с низкой зарплатой.

10 место: Близнецы

Эти девицы способны горы свернуть – но только если их хвалить и морально поддерживать. Иначе – как с Раком: впадают в ступор, нервничают и начинают допускать ошибки.  

9 место: Рыбы

Излишне терпеливые. Это и плюс, и минус. Вместо того, чтобы решать проблему – они просто ее пережидают. В чем-то оно и правильно: "Ведь 80% проблем решаются сами по себе, а 20% – не решаются вовсе".

8 место: Дева

Силенок у Дев много – а вот инициативности мало. Действуют по принципу: зачем подбирать код к закрытой двери – если есть открытые по соседству? Ну и что – что хотела в бассейн, а открытой оказалась дверь в баню? Легче подстроится и сменить планы.

7 место: Весы

Эти девицы решать проблемы любят. Вся беда в том, что они, как правило, стараются решать все скопом. То есть сломать весь веник целиком, а не по прутику. Лучший совет для них – разделять задачи и быть последовательной.

6 место: Водолей

Слишком любят переть напролом. Им стоит хоть иногда пускать в ход женские хитрости.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньги5 место: Стрелец

Вот мы и добрались до пятерки лидеров. Открывают ее прекрасные представительница Стрельцов. Иони могут и умеют бороться с трудностями. Правда, иногда их заносит: умение вовремя бросить явно проигрышное дело – вот скилл, который им стоит постоянно прокачивать.

4 место: Скорпион

Постоянно самосовершенствуется, работает над ошибками и развивается. Главное тут – не заработать себе "комплекс отличницы". Или любые другие комплексы.

3 место: Лев

Рутину не любит. Вся жизнь в борьбе. И для побед и завоеваний жизненных благо у нее есть исходные данные: и волевой характер, и изобретательный ум, и звезды ей благоволят… Главное – научиться различать доброжелателей от завистников и не поддаваться на лесть и лживые комплименты последних. Тем более, что на чужое восхищение она падка.

Читайте такжеСтало известно, женщины под какими знаками Зодиака самые вульгарные2 место: Овен

Эти женщины умеют добиваться поставленной цели, даже если на это уйдут годы. Вот только добившись ее, могут впасть в депрессию – если вовремя не найдут себе новую цель. Мужчин, к слову, тоже предпочитает себе под стать – целеустремленных и независимых.

1 место: Козерог

Это самый сильный знак Зодиака среди женщин, по мнению астрологов. Представительницы этого знака рациональны и выносливы. Причем не только сама добивается успехов – но еще и амбиции мужа поддерживает. Отсюда – сильный тыл, что для женщины тоже немаловажно.

Ранее стали известны знаки Зодиака, которые считаются самыми глупыми. К примеру, люди, рожденные под знаком Рак, любят все перекручивать.

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знаки зодиака астрология
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