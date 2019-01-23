Астролог рассказал, когда в январе закончится трагический период

23 января 2019, 05:07

Меркурий покидает созвездие Козерога, что дает зеленый свет новым начинаниям.

Зодиак
Влад Росс дал новый астрологический прогноз

Трагический период первого месяца 2019 года заканчивается 23 января. Все катастрофические аспекты постепенно будут уходить: аварийность резко снизится, взрывов не будет, заявил известный астролог Влад Росс.

По его прогнозу, с четверга, 24 января, начнется великолепный период. Он продлится до конца недели.

"24 января Меркурий покидает созвездие Козерога и входит в созвездие Водолея. Это значит, что, начиная с четверга можно давать старт новым делам, создавать фирмы, организовывать важные встречи, осуществлять коммерческие сделки. Звезды дают большие возможности, прежде всего, для больших перемен. Можно начинать новый курс обучения. Это прекрасное время для обновления ментальной энергии, для прогнозирования. И, кстати, прекрасный период для регистрации кандидатов в президенты", - подчеркнул он.

Астролог говорит, что в этот период хорошо договариваться по работе, особенно в пятницу, когда Луна будет в Весах, в знаке переговоров.

Он отмечает, что суббота также будет благоприятной, особенно в том, что касается подписания важных договоров, проведения деловых встреч, налаживания важных контактов, рекламы и самопрезентации.

"В воскресенье опять будет оппозиция Луны к Урану, поэтому следует быть осторожным. Это еще один катастрофический день недели. Я бы рекомендовал воздержаться от поездок на дальние расстояния", - добавил Росс.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, какие регионы России отойдут Украине.

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