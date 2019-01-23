Влияние "кровавой" Луны: кому грозят "королевские уходы" и как не упустить свой шанс в эти дни

Лунное затмение продолжает влиять на украинцев / Getty Images

Украинцам грозят повышенная эмоциональность и снижение работоспособности.

"Кровавая" Луна продолжает влиять на поведение, эмоции и настроение людей еще, как минимум, неделю, предупреждают астрологи. Особенно внимательными стоит быть водителям в ближайшие пару суток.

В это время стоит избавиться от вредных привычек, например, бросить курить, или пойти в спортзал. А вот занимать деньги другим и не брать в долг самим астрологи настоятельно не советуют. И ни в коем случае не принимать важных решений: слишком велика вероятность, что они будут ошибочными.

"Нежелательно начинать новых дел в материальной сфере: выходить замуж/жениться, делать дорогие покупки, заключать контракты и т. п.", – пояснил астролог Юрий Буянов.

Гороскоп на 23 января: "королевские уходы" и удары

Что касается гороскопа на 23 января, что Telegram-канал "Сухарева башня" предупреждает, что постзатменная Луна уже находится во Льве и сегодня соединится с "королевской звездой" Регул. В связи с этим "кто-то еще до конца недели может лишится власти. Кто-то с "царским" весом влияния в государстве или бизнесе".

Особенно это касается руководителей на тех территориях, где можно было наблюдать затмение. Так, все фазы затмения были видны в Северной и Южной Америке, Гренландии, Западной и Северной Европе. В Центральной и Восточной Европе, Африке и Ближнем Востоке было видно только часть фаз.

"В этим регионах могут быть "королевские уходы"… Поцелуй постзатменной Луны Регула может говорить о сильном ударе по репутации, авторитету определенного лидера", – предупреждает "Сухарева башня".

Читайте такжеСамое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января 2019 и что делать – от стрижки до сексаПри этом соединение Луны с Регулом произойдет в тригоне к Сатурну, а, значит, некто может уйти в отставку из-за народных протестов или даже госпереворота.

И добавили, что эффект лунного затмения действует на протяжении полугода, поэтому удар, полученный в эти январские дни, может вылиться в отставку летом.

А астролог Ира Кристер предупреждает, что 23-25 января положение планет особо способствует реализации намеченных проектов – но их нужно тщательно планировать.

"…имеет смысл не выдвигаться на передний план и действовать из-за кулис, а также стоит воздержаться от заключения важных соглашений, особенно с новыми партнерами под влиянием эмоциональной вовлеченности в события и отношения. Зато следует быть внимательными к поступающей информации относительно идей, планов, проектов. Вполне возможно, что энергии Водолея подкинут новые темы и подскажут оригинальные подходы. Только к новой информации надо относиться взвешенно, так как есть большая вероятность дезинформации", – предупредила она.

Что касается поездок, то стоит обратить особое внимание на подготовку личных документов и выбирать проверенные агентства/фирмы/авиакомпании.

Напомним, астролог Влад Росс предупреждал о негативных последствиях лунного затмения 21 января. "Опасный период... когда возможны несчастные случаи на железной дороге, возгорания, короткие замыкания, а также авиакатастрофы", — сказал он.

Гороскоп на 23-25 января для всех знаков Зодиака

Непосредственно 23 января можно смело назвать непродуктивным, непредсказуемым и даже критическим для людей, которые занимают ответственные посты. На бытовом плане раздражительность, сарказм и невнимательность к собеседнику может создать трудности. Также следует опасаться сплетен и неразберихи в приеме и передаче информации. Вечером хорошо бы принять профилактическую очистительную ванну, предварительно сполоснувшись под душем.

24 января – это день явно неблагоприятен для бизнеса и принятия важных решений. Всех ждут сенсации, но те вряд ли в дальнейшем подтвердятся реальными фактами. Социальные связи могут претерпеть изменения или даже разрушиться из-за разногласий, точек зрения или конфликта интересов.

25 января полезно устроить именины сердца в эмоциональных отношениях. Это время может запомниться проявлением максимальной свободы в сфере общения.