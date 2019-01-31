Землю накрывает мощнейшая магнитная буря: что делать

Магнитные бури в феврале 2019 / Скриншот с tesis.lebedev.ru

1 февраля Землю накрывает мощнейшая магнитная буря.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук, сила метеоудара составит 5 баллов.

Таким образом, негативные последствия этой бури ощутят на себе не только люди с повышенной метеочувствительностью, но даже те, кто на здоровье, в принципе, не жалуется.

В эту пятницу людям грозят:

головная боль и головокружение,

бессонница или же наоборот повышенная сонливость,

перепады настроения и раздражительность.

Медики советуют не перенапрягаться в этот день на работе и тренировках, а также соблюдать умеренную диету.

В целом, в феврале 2019 нас ожидают четыре метеоудара.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

Однако есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

Напомним, Главред уже публиковал полный список магнитных метеоударов в январе 2019. Также стало известно, когда в феврале Земле грозят метеоудары.