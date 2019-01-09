Стало известно, когда в феврале Земле грозят метеоудары

В начале февраля Земле грозят два метеоудара, предупредили ученые / Скриншот

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в начале февраля магнитосфера Земли будет возбужденной два дня.

Метеоудары ожидаются в первые дни февраля — 1 и 2 числа, говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, в последние дни января магнитосфера нашей планеты будет спокойной.

В начале февраля Земле грозят два метеоудара, предупредили ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.