Стало известно, когда в феврале Земле грозят метеоудары

В последние дни января магнитосфера Земли будет спокойной, отметили ученые.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в начале февраля магнитосфера Земли будет возбужденной два дня.
Метеоудары ожидаются в первые дни февраля — 1 и 2 числа, говорится на сайте лаборатории.
По данным ученых, в последние дни января магнитосфера нашей планеты будет спокойной.
Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.