В феврале Земле грозят две магнитные бури: названы даты

Нашей планете угрожают четыре метеоудара, предупредили ученые.
В феврале 2019 года Земле грозят две слабые магнитные бури, метеоудары ожидаются 1 и 20 числа.
Магнитосфера нашей планеты будет возбужденной 19 и 21 февраля, спрогнозировали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук.
Российские ученые также выяснили, что в конце января магнитосфера Земли будет спокойной.
Ранее кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко предупреждал, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдает центральная нервная система и сердечно-сосудистая система человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.