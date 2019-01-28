В феврале Земле грозят две магнитные бури: названы даты

Новые магнитные бури ожидаются 1 и 20 февраля / фото: donbass.ua

В феврале 2019 года Земле грозят две слабые магнитные бури, метеоудары ожидаются 1 и 20 числа.

Магнитосфера нашей планеты будет возбужденной 19 и 21 февраля, спрогнозировали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук.

Российские ученые также выяснили, что в конце января магнитосфера Земли будет спокойной.

Новые магнитные бури ожидаются 1 и 20 февраля / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Ранее кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко предупреждал, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдает центральная нервная система и сердечно-сосудистая система человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.