Самые опасные магнитные бури месяца: 23-25 января украинцев ждет метеоудар – как пережить

Магнитные бури в январе 2019

В этом месяце самые опасные магнитные бури ожидаются с 23 по 25 января. Причем пик метеоудара придется на 24-е число, то есть завтрашний четверг, когда буря достигнет 5 баллов.

Ухудшение самочувствия метеозависимые люди почувствуют уже сегодня, предупреждают врачи. Даже здоровым людям стоит внимательнее относиться к себе: избегать стрессов, не переутомляться, следить за питанием и режимом сна.

Помимо головокружения при магнитных бурях могут также наблюдаться бессонница, снижение работоспособности и нарушение сердечного ритма. Люди могут страдать от рассеянного внимания, у них могут появляется необъяснимая раздражительность и даже чувство паники.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

Однако есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

Напомним, Главред уже публиковал полный список магнитных метеоударов в январе 2019. Также стало известно, когда в феврале Земле грозят метеоудары.