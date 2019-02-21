Как недостаток превратить в достоинство: названы маски и слабости разных знаков Зодиака

Слабости и силы знаков Зодиака / rabstol.net

Астрологи назвали тайные слабости знаков Зодиака.

Анализируя психологические слабости знаков Зодиака, специалисты предлагают им свои самые слабые места превратить в сильные стороны.

Слабые стороны знаков Зодиака – Овен

Слабость Овнов – бескомпромиссность: они любят рулить всем и всеми, и порою их заносит. Впрочем, дар этого знака Зодиака – не только желание, но и умение быть лидером. Просто им стоит прослушиваться к окружающим, а их команде – не оставлять попыток достучаться до Овна, несмотря на его агрессию и излишнюю раздражительность.

Слабые стороны знаков Зодиака – Телец

Читайте такжеНазваны суперсилы каждого знака ЗодиакаСильная сторона этого знака Зодиака – стабильность и надежность. Но периодически он слишком упорно пытается кого-то осчастливить. Даже когда их об этом не просят. Еще дин порок знака Зодиака Телец – закостенелость: эти ребята бояться перемен и опасаются всего нового. Окружающим стоит быть очень терпеливыми с Тельцами и выводить тех из их зоны комфорта осторожно.

Слабые стороны знаков Зодиака – Близнецы

Вечные сомнения и неопределенность – слабости Близнецов. Они вечно бояться, что могли бы лучше и отказываются довольствоваться синицей даже в тех случаях, когда "журавли" в соответствующей отрасли и вовсе не водятся. Для них главное – определиться, чего они сами реально хотят.

Слабые стороны знаков Зодиака – Рак

Читайте такжеЛожная личина: стали известны двойные личности среди знаков ЗодиакаСлабость Раков – их излишняя ранимость и эмоциональность. Это знак Зодиака, у которого очень много комплексов из-за низкой самооценки. Они часто ставят чужие интересы выше своих: горят на работе, жертвуют во имя любви и т.п. Отсюда повышенный риск перегореть и разочароваться в том, чем занимаешься, поддаться лени из-за усталости и пр. Для них главное – уметь придерживаться золотой середины.

Слабые стороны знаков Зодиака – Лев

Львы забывают, что их надменность может раздражать – и весьма сильно. Им стоит чаще прислушиваться к окружающим. А окружающим в свою очередь – набраться терпения и морально приготовиться, что Льва подчас бывают эгоцентричными.

Слабые стороны знаков Зодиака – Дева

Аналитический ум может быть как сильной стороной, так и слабостью Дев: иногда они больше времени сил тратят на анализ происшедшего, чем на принятие ответных мер. Они способны придумать отличный план – но либо опоздать с его воплощением, либо запаниковать, если обстоятельства вынуждают от него отклониться. Причем критиковать других Девы могут очень зло и обидно, ведь справедливая критика как раз и является самой обидной. А при резкой подаче такой критики – разругаться с Девой ничего не стоит.

Слабые стороны знаков Зодиака – Весы

Читайте такжеКакой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из насВместо того, чтобы обсудить проблему честно, четко и в открытую – Весы зачастую предпочитают пассивно-агрессивно молчать, всячески демонстрируя свою гордость. Такое поведение нередко заводит их в тупик отношений, ведь окружающие иногда просто не догадываются, в чем конкретно провинились, а порою банально не хотят решать чужие проблемы за свой счет. В общем, Весам стоит быть более откровенными с дорогими им людьми.

Слабые стороны знаков Зодиака – Скорпион

Самые слабые стороны этого знака Зодиака – ревность и недоверчивость. Они порой за пару минут рушат то, что создавалось годами. При этом из-за своей спонтанности порою они просто ставят окружающих в тупик. Запаситесь терпением при общении со Скорпионами и немножечко – снисходительностью: в глубине души они ранимые ребята. Где-то очень глубоко…

Слабые стороны знаков Зодиака – Стрелец

Их слабая сторона – неусидчивость. Жажда нового – это, конечно, хорошо, но только если не мешает доводить начатое до конца. Плюс они терпеть не могут, когда им указывают, что делать – однако порой чужое руководство бывает полезным. Им стоит не гнать лошадей и не рубить с плеча.

Слабые стороны знаков Зодиака – Козерог

Читайте такжеЛюдская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлыйКозероги – те еще трудоголики, поговорка про "хлеба не надо – работу давай" подходить им просто отлично. К слову, еще одни слабые места этого знака Зодиака – здоровье, подпорченное переработками и рабочими нервотрепками, а также зависимость от чужого мнения. К тому же Козероги – большие пессимисты, которые в любой ситуации ожидают худшего сценария.

Слабые стороны знаков Зодиака – Водолей

Они хорошие и преданные друзья, но вот из-за проблем с выражением своих эмоций у них с друзьями часто случаются недоразумения и недопонимания. К тому же Водолеи любят сложности, все простое для них – примитив и признак глупости и недоразвитости. Такое усложнение далеко не всегда идет их делу на благо. Часто предпочитают жить в своем маленьком мирке. Скучной, рутинной работы не переносят.

Слабые стороны знаков Зодиака – Рыбы

Всегда готовы помочь и очень чувствительные – но в то же время привередливы, а эмоциональность у них подчас берет верх над разумом (как и те же Раки). Им стоит почаще уделять время себе и своим потребностям, пока дело не дошло до проблем со здоровьем и депрессии.