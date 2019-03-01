Жить осталось 10 месяцев: ученые расшифровали древнее библейское пророчество о конце света

Конец света. Иллюстративное фото / Рабочий путь

2019-й едва стартовал, а ученые уже несколько раз озвучили пессимистические прогнозы о конце Земли.

На этот раз ученый Дэвид Монтейн расшифровал библейское предсказание. Согласно нему, Судный день наступит уже в конце года.

Монтейн определил, что в Библии несколько раз упоминались глобальные катаклизмы прошлого, тесно связанные с определенным расположением небесных тел. По его прогнозу, 21 декабря 2019-го Земля окажется под мощным воздействием других планет. Такое событие случается раз в несколько тысяч лет.

Читайте такжеОт Нибиру до Халка: ученые рассказали, когда ждать конца светаВследствие случившегося на Земле сместятся тектонические плиты, что и вызовет разрушительные цунами, сильные землетрясения и постоянные извержения вулканов. Согласно прогнозу Монтейна, в атмосферу Землю будут выброшены тонны пепла. Они станут препятствием для обогрева Земли солнечным теплом. Крупные мегаполисы будут уничтожены подземными толчками. Это станет причиной сотен техногенных катастроф и концом нынешней человеческой ситуации.

Напомним, ранее в Палестине нашли библейский признак скорого конца света. До этого Армагеддон якобы грозил Земле из-за смертоносной планеты Нибиру.