Астрологи назвали худший день марта 2019

Назван худший день марта 2019

5 марта Меркурий начинает ретроградное движение, причем в самом неблагоприятном для себя месте – Рыбах, знаке своего падения – а также в тригоне к лунному узлу к Раху и Юпитеру. В это время вероятны технические сбои и общий упадок сил.

"Меркурий в гороскопе является показателем интеллекта, здравого смысла, верных решений. В знаке своего падения, в комбинации с Раху и Юпитером, ваши умственные и коммуникационные возможности, мягко говоря, будут не на самом высоком уровне. Вы либо будете "тормозить" (влияние Юпитера), либо принимать скоропалительные, спонтанные и самые экзотические решения", – предупреждает Telegram-канал Сухарева башня.

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В целом, в ближайшие дни будет очень травмоопасное время. Однако худший день месяца еще впереди.

"Кроме того, до середины марта Меркурий и Солнце будут идти друг на друга. Чем больше они будут сближаться, тем хуже будет работать наша голова, а здравого смысла в действиях будет все меньше. Кульминация случится 15 марта, когда Меркурий, возвращаясь в Рыбы, а Солнце, переходя в Водолей, соединятся. Это самое худшее время для любых, даже самых незначительных решений: любое из них может иметь деструктивные последствия. Но самое плохое, что есть высокая вероятность того, что такие решения примет власть", – отмечают астрологи.

Ранее стали известны "денежные" даты марта 2019. В марте будет благоприятный период для мощного продвижения в финансовых вопросах, отметила астролог.