Стали известны "денежные" даты марта-2019

В марте 2019 года ряд дат — "денежные", спрогнозировала астролог

Астролог и журналист Наталия Ульянкина сообщила, что в марте 2019 года семь дат будут "денежными".

В марте-2019 доходы и расходы будут нестабильными, пишет ТСН со ссылкой на данные эксперта.

По словам астролога, в первый месяц весны "денежными" станут 6, 8, 17, 21, 26, 28, 29 число. В "денежные" даты возможно получение серьезного дохода, совершение необходимых или приятных покупок.

"…С 10 по 27 марта — благоприятный период для энергичного и мощного продвижения в профессиональных и финансовых вопросах. Особые даты: 10, 14, 20 марта…", — спрогнозировала Ульянкина.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.