Везунчики Стрельцы и неудачники Тельцы: астролог составил гороскоп на март-2019

Астролог Влад Росс предупредил о высокой вероятности обмана и фальсификаций в марте

Первый месяц весны в этом году будет проходить под влиянием ретроградного Меркурия. Меркурий всегда символизирует покупки, коммерцию и заключение соглашений, но его ретроградное движение указывает на то, что в период с 5 по 28 марта лучше избежать всего перечисленного: не подписывать важных договоренностей, не совершать важных покупок, не заключать важных сделок.

Если вы планировали в марте какие-то из этих дел, то вам лучше поторопиться и успеть это сделать 1-2 марта, потому что влияние ретроградного Меркурия начнет ощущаться уже с 3 числа. Либо же можно отложить подобные планы на конец месяца – на 30-31 марта.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовьВесь март мы будем находиться под иллюзорным восприятием происходящих событий. Меркурий в Рыбах, да еще и ретроградный, сулит серьезные несостыковки в коммерческих делах. Однако этот период будет способствовать буйству фантазии и созданию шедевров искусства. И хотя март обещает стать месяцем фейков, дезориентации и сплетен, творческие люди будут легко находить вдохновение в работе. Так, если люди искусства ранее по каким-то причинам не могли завершить какую-то работу (дописать картину, сценарий или книгу), то в марте им это удастся сделать. А вот ничего нового лучше не начинать.

Первая декада марта, то есть 1-11 марта, может сопровождаться потерей настроя. Однако 1-4 число будут весьма позитивными, особенно это благоприятный период для того, чтобы сделать признание в любви. Так что в этом году не ждите 8 марта для того, чтобы раскрыть свои чувства – действуйте с первых же дней весны. Поскольку 1 марта Венера перейдет в зодиакальный знак Водолея, это сулит порывы в любовных делах. Плюс – будет некий аспект к Урану. Потому в этот период будет сопровождаться особой чувствительности и благоприятны признания в любви.

Также хорошо в это время делать подарки. Но нужно успеть купить их на благоприятном движении Меркурия, то есть 1-2 марта, а подарить уже можно на 8 марта. В качестве подарков отлично подойдут кольца, бриллианты, браслеты.

6 марта нас ждет новолуние. И в это время станут заметны некие проявления финансового кризиса. 6-11 марта будет сохраняться возможность обвалов фондовых рынков, неудачно будет складываться торговля, возможен кризис, ограничения и подавление.

Если в это время будут происходить какие-то вспышки восстаний, они будут подавлены. В эти числа возможны военные противостояния. Больше всего опасений вызывает Венесуэла – там может "найти коса на камень". Особенно в период с 12 по 17 число.

12-17 марта – это, пожалуй, самый кризисный период месяца, когда будет соединяться Солнце с Меркурием и одновременно будет квадратура к Юпитеру. В это время возможен срыв договоренностей, информационный раздрай, разрушение планов и разрыв договоренностей, заключенные раньше соглашения могут решительным образом пересматриваться в это время или разрываться. У бизнес-партнеров в эти дни могут возникнут споры и разрушиться договоренности. Так что 12-17 марта – это самый негативный период месяца. Зато он отлично подходит для переосмысления ситуации. А это значит, что это будет отличное время, например, для пересмотра Минских соглашений.

Читайте такжеГороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий ОрелТакже в дни с 12 по 17 число будут самые плохие поездки из тех, которые только можно себе вообразить. Они будут бесплодные и безрезультатные. Это самый неблагоприятный период для поездок. Особенно – для командировок.

Более-менее хороший период нас ждет 18-20 марта. В эти дни стоит доделывать ранее начатые проекты, затевать переделки, благоприятно начинать ремонты.

После полнолуния, которое будет 21 марта, и вплоть до 31 марта у нас идет очень классный позитивный период, полных вдохновения и очарования. Это будет очень насыщенное время, декада возбуждения.

Полнолуние 21 марта совпадает с новым астрологическим годом – Годом Лани. Это благоприятный период для творческих людей: он подойдет для написания книг, тренингов и т.д.

Однако в это же время возможно буйство фальсификаций, туман и обман на выборах. В итоге, результат первого тура выборов может оказаться просто фантастическим, все будут удивляться, потому что рейтинги кандидатов, которые показывали социологические компании до 31 марта, будут кардинально отличаться от картины, которую покажут в итоге голосования. Планеты 31 марта будут способствовать настолько масштабной фальсификации выборов, которую только можно себе вообразить.

Однако все равно для Украины 31 марта станет началом больших перемен. Потому что 8 марта Уран войдет в зодиакальный знак Тельца, с чего начнется период преобразований в нашей стране, который продлится семь лет. Кардинальным образом изменятся властные структуры, радикально изменится экономическая стратегия страны, появятся принципиально новые векторы направления государства. У Украины большой шанс сменить лидеров после вхождения Урана в Телец, а со сменой лидеров начнутся и видимые перемены в нашей стране, в частности, коррупция будет постепенно уничтожаться.

Кроме того. Вхождение Урана в Телец может привести к обвалу рынков и финансовых проблем, которые будут усугубляться в середине месяца. Таким образом, в марте может произойти закладка мирового финансового кризиса, который развернется в полной мере в конце года – осенью и зимой.

Читайте такжеАстролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019Так что начало марта будет сложным, середина месяца – из рук вон плохая, а конец месяца – прекрасным и блестящим, но с фальсификацией результатов выборов.

В плане аварий и катастроф март будет благостным, тихим и спокойным, без чрезвычайных потрясений и аварий, как это было до нового года и в январе. Так что аварийность – низкая.

Хочу отметить лишь некоторые числа: 10-12 марта, когда Луна будет находиться между Ураном и Марсом, взрывоопасными планетами, а также 20-22 марта вблизи полнолуния, когда не помешает не терять бдительности и быть осторожными.

Влад Росс / Главред

Здоровье. Самое главное в марте – не делать запланированных операций. Лучше также отложить обследования у врачей, потому что высок риск, что будет поставлен неверный диагноз.

Фейковая информация, фантастическая и иллюзорная реальность будут сопровождать нас на протяжении всего месяца. А символом марта станет фейк.

Подытоживая все сказанное, можно сделать вывод, что, с одной стороны, в марте нас ждет любовь, насыщение и энергия, особенно в конце месяца. С другой – кардинальные недочеты, крушение рынков, срыв договоренностей. Коммерсантам будет плохо, а людям искусства и красоты – хорошо, именно они могут "срубить хорошую малину" в этом месяце.

Соединение Меркурия с Нептуном прямо перед 31 числом говорит о том, что самые большие фейки и неправдивая информация будут выкидываться в информационное пространство перед выборами. А их результаты могут быть сфальсифицированы, поскольку Меркурий – это информация, Нептун – иллюзия, антиреальность и туман, в котором мы будем находиться весь месяц.

Читайте такжеАстролог рассказал, кого следовало бы отправить на Евровидение-2019К тому же, когда Солнце в Овне, люди руководствуются не разумом, а чувствами и эмоциями, потому большинство будет принимать импульсивные решения. В итоге, в последний момент люди вдруг могут проголосовать не за того, за кого собирались. Еще и, опаять-таки, Меркурий в соединении с Нептуном, где Меркурий – документация и бюллетени, а Нептун – фальсификация.

Но для Порошенко 31 марта – это хорошая дата. По-другому выиграть ему будет сложно.

Гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака

Счастливчики марта:

Рыбы. Отличный период ждет Рыб. Нептун, управляющий Рыбами, будет особенно проявлен в течение марта, к тому же, соединен он будет с вхождением в их знак Солнца и Меркурия. Потому у Рыб все будет невероятно хорошо, им будет фантастически везти. Их ждут выигрыши, удачные поездки, благоприятные любовные взаимоотношения, неожиданные финансовые возможности и шансы, которые будет дарить им судьба именно в этом месяце. "На ловца и зверь бежит" – это будет про Рыб в марте. Их сама найдет нужная им работа, хорошие отношения с обществом. Особенно благоприятен для них будет конец месяца.

Девы. Благоприятная ситуация, особенно в деловом партнерстве, может созревать у Дев. Однако ко всем делам им нужно подходить рационально. Договоренности им следует заключать либо в самом начале месяца, либо уже в конце. Это хорошее время для продвижения себя в обществе. Особенно это касается Дев, которые занимаются искусством и творчеством. Это – лучшее время, чтобы издавать свои труды, показывать и рекламировать себя в обществе.

Стрельцы. У Стрельцов сложится отличная ситуация во всем, что касается дальних поездок и путешествий, заморских островов и взаимоотношений с иностранцами. У них могут наклевываться благоприятные дела и контакты за границей. Полезные клубы по интересам, удачные встречи, хорошие поездки, приключения, азарт, игра в казино, выигрыш в лотерее – Стрельцам будет везти. Им в марте стоит ехать в Монако и в Лас-Вегас. Также у них будет отличная ситуация на любовном фронте. Стрельцы могут найти себе жену, или мужа.

Читайте такжеВыпадет счастливый билет: астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет в 2019 годуБлизнецы. Близнецов в марте ждет блестящий период, особенно это будет касаться их карьеры. Они могут продвинуться вперед, занять важные посты, благоприятен будет переход с одной работы на другую, либо их повысят в должности. Близнецов ждет признание. Также может быть фантастическое везение в денежных делах. Особенно это касается премий, дотаций и побед на конкурсах.

Лузеры марта:

Водолеи. Водолеев ждет негативный период. Водолеи в марте могут находиться в тумане и иллюзорности восприятия более, чем кто-либо другой. У них постоянно будут возникать каике-то непонятные ситуации. Водолеев могут предавать друзья. В это время им вообще нельзя подписывать никаких бумаг.

Львы. Львов ждут сложные и критические ситуации в дороге, высока опасность ДТП и несчастных случаев. Если Львы планировали какие-то операции, лучше их отложить или перенести. Также не стоит менять в это время работу, иначе они рискуют "поменять шило на мыло".

Тельцы. Тельцам тоже следует быть готовыми к сложному периоду. Они – рациональный и земной знак Зодиака, а тут – сплошной поток фейка. Облапошить Тельца в материальном плане в марте будет проще простого. Потому Тельцам не следует подписывать никаких важных бумаг, также следует избегать серьезных финансовых дел. Также не стоит совершать покупок. Зато Тельцу можно что-то продавать в этот период и избавляться от ненужных вещей.

Скорпионы. Скорпионов ждет сложный период, особенно это может касаться любовных дел. Неожиданные разрывы взаимоотношений, ссоры с супругами, разлад в семье – все это может быть. Могут неожиданно всплыть измены. Все эти события могут довести Скорпионов до психологического кризиса, сложных ситуаций и суицидальных наклонностей. Скорпионам нужно, прежде всего, беречь свои нервы и психику.

Нейтральные знаки марта:

Козероги. Начало марта для Козерогов будет противоречивым, непонятным и сложным. Могут быть неудачные поездки, трудности с достижением договоренностей. А вот последняя декада марта, особенно конец месяца, напротив, для Козерогов будет складываться хорошо. Они будут чувствовать вдохновение и подъем, будут достигать удачных договоренностей.

Рак. Хороший период Раков ждет в начале марта. Им может везти с друзьями и покровителями, в любви и семейных делах. Особенно – с 1 по 5 марта. Но в конце месяца их может подвести интуиция, хотя она у этого знака Зодиака отлично развита. Из-за этого Раки могут "вляпаться" совершенно не в то, чего хотели. Ракам, к слову, лучше вообще не ходить на выборы, потому что под воздействием эмоций они неожиданно могут проголосовать не за того кандидата, за которого планировали. Поменьше эмоций – иначе можно довести себя до негативных ситуаций. Также могут быть проблемы со здоровьем во второй половине месяца (особенно это будет касаться инфекционных заболеваний: гриппа, ОРВИ и т.д.).

Читайте такжеНибиру приближается: астролог рассказал, чего ждать в "день конца света"Овны. Первая половина месяца, особенно его начало, будет крайне благоприятно для организации каких-то дел, особенно это касается творческих Овнов. Но вот конец месяца может быть для них неблагоприятным, особенно в 20-х числах, когда они могут повестись на фейковую информацию. Овны – самый доверчивый из знаков, и в марте они могут купиться на неправду. Овнов могут обмануть, предать или развести на деньги. Они могут потерять стабильность. Худшее время для смены работы и деятельности у Овнов в конце месяца.

Весы. Для Весов благоприятной будет первая половина месяца, особенно для того, чтобы вернуться на прежнее место работы, так сказать, вернуться в родные пенаты. Но во второй половине месяца опасные и критические ситуации у Весов могут быть в дороге. Высока травмоопасность. Потому Весам следует обратить внимание на выше названные аварийно опасные числа. Весам нельзя в это время рисковать, особенно деньгами и своим здоровьем. Риск будет чреват для них и, скорее всего, не оправдан.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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