Microsoft назвала точную дату "смерти" Windows 7

23 марта 2019, 02:59

До наступления этой даты компания советует всем пользователям Windows 7 перейти на Windows 10.

Windows 7
Windows 7 / Википедия

Компания Microsoft назвала точную дату окончания поддержки операционной системы Windows 7. Поддержка устаревшей ОС прекратится 14 января 2020 года. Об этом пишет Tech Crunch.

До наступления этой даты компания советует всем пользователям Windows 7 (а это 40% персональных компьютеров по всему миру) перейти на более новую Windows 10.

Как известно, Windows 7 была выпущена 22 октября 2009 года. Таким образом, период поддержки, к моменту ее окончания, составит более 10 лет.

Ранее сообщалось, что операционная система Windows 10 начала удалять пользовательские файлы в процессе обновления.

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