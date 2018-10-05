Windows 10 начала удалять файлы пользователей

​Операционная система Windows 10 от Microsoft начала удалять пользовательские файлы в процессе обновления.

Как сообщает портал MSPoweruser, удаление файлов происходит только из папки "Мои Документы" (My Documents), включая фотографии и музыку.

Судя по всему, проблема связана с взаимодействием с сервисом OneDrive.

Пользователи отмечают, что не помогает вернуть себе свои документы и файлы даже откат к предыдущей контрольной точки.

В связи с потерей своих файлов пользователи пишут жалобы на reddit и форуме Microsoft, советуя всем делать бэкапы и переносить все, что хранится в папке "Мои документы" в другую папку или на другой логический диск.

Один из пострадавших на форуме Microsoft рассказал, что система удалила 220 гигабайт данных, которые он собирал на протяжении 23 лет. Ему лишь посоветовали регулярно делать резервную копию без объяснения причин, по которым из-за обновления удалились данные. Также консультанты рекомендуют проверять папку windows.old на диске C.

Ранее стало известно, что Microsoft прекращает поддерживать программное обеспечение Windows 7 иWindows 8.