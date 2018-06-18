Microsoft прекращает поддерживать программное обеспечение Windows 7 и Windows 8

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники Microsoft с июля 2018 года прекращает работу в программах Windows 7 и Windows 8, что включает отмену технической поддержки и консультирования клиентов.

Как сообщает Securitylab, программные продукты, для которых сотрудники Microsoft больше не будут предоставлять техническую поддержку, включают Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 и Office 2013.

"Не будет никаких активных осмотров, мониторинга или ответов на вопросы. Форумы, как и раньше, будут модерироваться сотрудниками Microsoft для того, чтобы пользователи могли общаться в безопасной и позитивной обстановке", - говорится в заявлении Microsoft.

Компания также закроет тему обсуждения медиаплеера Zune и фитнес-трекера Microsoft Band, которые теперь будут доступны только для чтения. Кроме этого, Microsoft больше не будет отвечать на вопросы о планшетах Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2.

Как ранее сообщалось, компания Microsoft купила за 7,5 миллиарда долларов платформу GitHub для совместной разработки программного обеспечения, которая объединяет более 28 млн программистов по всему миру.