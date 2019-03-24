Названы знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в 2019 году

5 знаков ждут перемены в 2019 году / rabstol.net

В 2019 году для Тельцов, Львов, Дев, Козерогов и Рыб звезды приготовили сюрпризы.

Тельцу астрологи пророчат глобальные изменения в этом году. Хотя этот знак и не любит перемены и непредсказуемость, ему придется принять этот факт. Тельцы получат возможность попробовать в жизни что-то новое, чего они никогда не пробовали. Им также выпадет шанс встретить свою настоящую любовь в 2019 году.

Для Льва 2019 станет годом полным перемен в лучшую сторону. Для достижения поставленных целей им придется попотеть и нужно быть готовыми к неудачам.

Читайте такжеПодвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" ПоклонскойДева, как и Тельцы, также не любит непредсказуемость и перемены. Но им стоит отпустить все страхи и неуверенность в себе, ведь у этого знака есть отличный шанс начать что-то новое в этом году.

Козерога ждут внутренние перемены. Хотя Козероги предпочитают действовать обдуманно и методично, в 2019 году они будет более открыты для рисков и смелых поступков. Представители этого знака будут часто выходить из своей зоны комфорта, хотя им это не очень нравится.

Рыбы могут считать себя счастливчиками. Им следует забыть обо всех своих сомнениях и неуверенности в себе. Астрологи говорят, что в этом году будет развиваться их сила воли. Они смогут постоять за себя и взять то, что заслуживают.