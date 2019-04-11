Ученые узнали, как погибнет Солнечная система

Солнце / NASA

Ученые обнаружили подобный на планету объект, который вращался вокруг карликовой звезды. И эти наблюдения дали ключевую информацию о том, что произойдет, когда наше Солнце исчерпает свои ресурсы и превратится в такой тип небесного тела.

Как сообщает УНИАН, за последние десятилетия тысячи планет были обнаружены на орбитах вокруг других звезд. Почти все эти светила, как и Солнце, черпали свою энергию из ядерных реакций в своем ядре. Со временем они исчерпывали свой ресурс. А тогда они превращались в красных гигантов.

Солнце перейдет к такому процессу через примерно 5 млрд лет. Когда это произойдет, звезда расширится и поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. В конце концов, ядро Солнца переживет коллапс, после которого оно станет белым карликом – чрезвычайно плотной, блеклой звездой величиной с планету. Все планеты, которые уцелеют, начнут приближаться к белому карлику и будут сталкиваться друг с другом. В конце концов от планет останется лишь облако каменистых обломков.

Ранее астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду, которая родилась еще на заре формирования Вселенной.