Астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду

9 апреля 2019, 05:11

По всей видимости, звезда полна лития.

Космос
Космос / NASA

Астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду, которая родилась еще на заре формирования Вселенной. Об этом сообщает "Популярная механика".

В ореоле Млечного Пути кружит крошечная древняя звезда под названием J0023 + 0307. С одной стороны — это вполне заурядное небесное тело, но если изучить его более пристально — внезапно выяснится, что у нее нет углеродного следа, который могли бы отследить астрономы.

Теперь же они открыли еще одно удивительное обстоятельство. По всей видимости, звезда полна лития. Само по себе это обстоятельство у старых звезд встречается довольно часто, однако J0023 + 0307 сформировалась в первые 300 миллионов лет после Большого взрыва, сразу после того, как начало умирать самое первое поколение звезд. И вот тут начинаются странности.

Когда Вселенная только сформировалась (ученые придерживаются теории о том, что это произошло примерно 13,8 миллиардов лет назад), естественным путем образовались только самые легкие элементы. Среди них водород и гелий, а также очень небольшое количество лития и, возможно, бериллия. Процесс, в результате которого эти элементы образовались из первичного моря нейтронов, протонов, электронов, позитронов, фотонов и нейтрино, называется нуклеосинтезом Большого взрыва.

В свою очередь, тяжелые элементы появились позже. Они сформировались внутри первых звезд под воздействием колоссального давления и температуры. Позже, когда первое поколение звезд отжило свое, эти элементы были высвобождены во внешний космос и захвачены новорожденными звездами.

Именно благодаря этому обстоятельству астрономы и могут довольно точно установить возраст той или иной звезды. Если в звезде нет большого количества тяжелых элементов (такие светила носят аббревиатуру EMP, или звезд с низким содержанием металлов) — то это яркий признак того, что звезда сформировалась еще в те времена, когда во Вселенной попросту не было этих веществ.

Содержание железа в J0023 + 0307 в 1000 раз меньше, чем у Солнца, что делает ее звездой с одним из самым низким содержанием железа среди известных светил. При этом содержание лития в ней примерно такое же, как у прочих родственных звезд. Это очень странно: обычно при колоссальных температурах, необходимых для синтеза водорода внутри звезды, литий попросту разрушается. Науке известны более крупные звезды, литий внутри которых худо-бедно удерживается в более холодных, внешних слоях газа. Но вот в мелких, горячих звездах, литий обычно отсутствует полностью.

У ученых существует предположение, что температура древних звезд с низким содержанием металлов ниже, чем у более молодых. Вероятно, J0023 + 0307 содержит атомы лития, которые образовались еще в процессе нуклеосинтеза Большого взрыва. Если эта теория верна, то в будущем они могут помочь нам пролить немного света на самую главную тайну Вселенной — тайну ее рождения.

Ранее сообщалось, что с 16 по 25 апреля украинцы смогут увидеть первый звездопад этой весной.

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