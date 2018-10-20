Звездопад Ориониды: когда и где можно увидеть зрелищный метеорный поток

Звездопад / ЕРА / UPG

Жители земли в ночь на 21 октября смогут наблюдать пик второго октябрьского метеоритного потока звездопада Ориониды.

Что такое звездопад Ориониды

Название потока происходит от названия одноименного созвездия – Ориона.

При наблюдении за этим метеорным потоком создается впечатление о том, что метеоры вылетают из созвездия Ориона.

При этом рой метеорных тел, образующий ориониды, дважды в год встречается с Землей. При встречах наблюдаются два метеорных потока: весной — Майские Аквариды (радиант в созвездии Водолея) с максимальным числом метеоров 5 мая, осенью — Ориониды с максимальным числом метеоров 21-22 октября. Источником данного метеорного потока считается известная комета Галлея, которые каждый 76 лет пролетает мимо Земли.

Скорость и мощность звездопада Ориониды

Зенитное часовое число (ZHR) потока Ориониды достигает 25 штук каждый год.

Поток Ориониды хоть и является ярким и быстрым (около 148 тысяч миль в час), однако не самый интенсивный: средняя мощность звездопада – до 15 метеоров в час, хотя в 2018 году, по прогнозам, она составит 20-25 метеоров в час.

Наблюдаемая скорость метеоров, пролетающих через атмосферу – около 66 км/c. Предполагается, что через несколько лет это число возрастет до 70.

Когда и где лучше всего наблюдать звездопад Ориониды

Положение радианта: прямое восхождение 95°, склонение 16°. В средней полосе Восточной Европы наблюдать данный метеорный поток лучше всего около 5-ти утра, когда созвездие Ориона располагается высоко на южной стороне неба.

Наилучший обзор будет в странах Северного полушария, там, где лучше виден Орион, хоть в целом увидеть звездопад смогут жители всей планеты.

Лучше всего искать в небе звездопад, находясь над городом. Кстати, обычно метеоры Орионид имеют белый цвет, хотя встречаются также красные, оранжевые, желтые и даже сине-зеленые.

В Киеве увидеть звездопад будет проблематично: над столицей Украины ожидается примерно 6 метеоров в час, то есть крайне небольшое количество.

Кроме того, свои коррективы также может внести и погода.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.