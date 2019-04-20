Второй тур выборов 2019: психолог посоветовала, как не "перегрызться" с близкими

Чтобы не поссориться с близкими во время выборов, стоит в игровой форме ввести запрет на обсуждение избирательной гонки, посоветовала эксперт / newzz.in.ua

Психолог Галина Гурак посоветовала для предупреждения ссор с близкими из-за второго тура выборов президента Украины 2019 ввести дома игру — договориться не обсуждать избирательную гонку, а за нарушение правила ввести "штраф".

Во время второго тура выборов граждане склонны к разделению на два лагеря, к активной агитации и спорам, а болеть за "своего" кандидата — совершенно нормально, рассказала эксперт Здоровью 24.

По словам собеседницы, важно помнить, что у каждого человека свой вкус, поэтому кто-то выбирает одного кандидата, а кто-то — другого.

"…И это право выбирать так, как подсказывает сердце/интуиция/логика! Можно на время избирательного процесса ввести небольшую игру дома: никаких обсуждений, ради сохранения положительного климата в семье. За нарушение — штраф (например, сделать что-то смешное, или помыть посуду)", — сказала Гурак.

Ранее психолог Светлана Арефния говорила, что, в случае начала семейной ссоры, оппонента нужно возвращать в реальность, и тогда он останавливается. Эксперт утверждала, что за любым агрессивным действием стоит какая-то потребность, в основном, это потребность в любви.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому был назначен второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов.