Психолог дала рецепт прекращения семейных ссор

Для прекращения семейных ссор оппонента нужно возвращать в реальность, посоветовала психолог / newzz.in.ua

Психолог Светлана Арефния сообщила, что, в случае начала семейной ссоры, оппонента нужно возвращать в реальность, и тогда он останавливается.

За любым агрессивным действием стоит какая-то потребность, в основном, это потребность в любви, рассказала эксперт Обозревателю.

"Если начинается какой-то конфликт, надо сказать — посмотри, что ты сейчас делаешь, что ты хочешь мне сказать? Надо возвращать в реальность, тогда человек останавливается", — отметила Арефния.

По ее словам, это очень шокирующий вопрос. "Агрессия спадает, потому что нет эмоционального подкрепления. Тогда возможен какой-то диалог", — добавила собеседница.

Ранее американскими психологи провели исследование и выяснили, что отношения, в которых партнеры периодически расстаются и снова сходятся (цикличные отношения) разрушают психику.