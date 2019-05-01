"Слезы — пот души": психолог сказала, что двигает человека вперед

Неприятные эмоции двигают человека вперед, поделилась психолог / УНИАН

Кандидат философских наук, психолог Наталья Холоденко утверждает, что любая неприятная эмоция двигает человека вперед.

Слезы — это пот души, если человек плачет, значит — трудится, мыслит и хочет что-то изменить, написала эксперт в Instagram.

По мнению кандидата наук, человек прекрасен в момент любой искренней эмоции, если она не направлена против других и облачена вопросом: "Как же это изменить?".

"Поэтому, если ты искренне злишься, — отжимайся, беги, бей грушу в тренажерном зале со всей силы. Злость делает нас решительными. И это украшает. Если ты печалишься, — это погружение в глубокие смысловые вопросы… Ты активизируешь в себе божественное, созидательное, любящее", — отметила Холоденко.

Читайте такжеПсихолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными"Психолог полагает, что любая неприятная эмоция двигает нас вперед и только депрессия и хандра — это состояния зависания, когда ни вперед, ни назад.

"…А нужно всего лишь перешагнуть страх того, что будет хуже. Потому что хуже замирания уже ничего быть не может", — подчеркнула психолог.

Ранее Наталья Холоденко написала, что успешный человек отличается от лузера только способом мышления. Эксперт поделилась, что сначала достижение происходит внутри, а только потом — снаружи, поэтому нужно быть победителями для себя, замечать хорошее, ценить, благодарить, улыбаться — и все получится.