Бурлящая неделя: астролог предупредил об опасностях 10-16 июня

Весь первый месяц лета будет бурлящим, но особенно будет ощущаться в период с 10 по 20 июня. Об этом в комментари Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Всю неделю будет велика вероятность внутрисемейных споров и конфликтов, не исключены разводы. Потому старайтесь воздерживаться от скандалов, внутрисемейных споров и ссор", - посоветовал астролог.

По его словам, переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда Венера войдет в зодиакальный знак Близнецы.

"Совершать важные покупки и заключать финансовые договоренности можно будет всю неделю. В это время плодотворными будут проведенные брифинги и дискуссии, одним словом, общение. Это также благоприятный период для творчества и нахождения любви, в том числе в поездках и в интернете. Удачной в эти дни будет и эмиграция", - отметил он.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодПо мнению Росса, эта неделя благоприятна для покупки автомобилей, велосипедов – любых средств передвижения.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на июнь и рассказал, каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границу.