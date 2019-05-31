Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границу

31 мая 2019, 06:34

Стрельцов и Близнецов жизнь побалует приятными событиями в июне, а Водолеям и Львам не стоит рассчитывать, что судьба будет благоволить к ним в первом месяце лета.

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По прогнозам астролога, в июне даже "розовые мечты" смогут воплотиться в жизнь

Июнь 2019 года станет периодом продвижения вперед, временем осмысления и действий. Первый месяц лета, особенно его середина, будет связан с метаниями, воображением чего-либо и поиском мотиваций, который увенчается успехом. В это время могут создаваться мощные и яркие мыслеформы и мыслеобразы, которые впоследствии приведут к материализации идей. Особенно это можно будет наблюдать во второй декаде июня. В это время даже "розовые мечты" смогут приобретать реальные очертания.

Кроме того, в этот период возможны мощные знаковые действия, благодаря соответствующим аспектам между Сатурном и Нептуном, где Сатурн – это цель, а Нептун – воплощение мыслеобразов в реальность.

Помимо этого, Юпитер (социум, социальная реальность) в середине июне будет в жестком квадрате к Нептуну (планета мыслеобразов). И обе планеты связаны с верой и религией. Поэтому в середине месяца может обостриться религиозная борьба и противостояние между представителями разных конфессий в мире (например, между христианами и мусульманами). Украина тут не станет исключением, и нам стоит опасаться серьезной борьбы между православными церквями. Нас ждет достаточно длительный период мощного противостояния между церквями, конфессиями, верующими.

Читайте такжеПрут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелость кипит в крови4 июня Меркурий войдет в зодиакальный знак Рака, который всегда связан с семьей. Это значит, что возможна борьба родов и кланов, развал прежних кланов и создание новых, разделение социума, сепарация, конфликты интересов, а также судьбоносные политически ходы.

Весь первый месяц лета будет бурлящим, но особенно будет ощущаться в период с 10 по 20 июня. В это время будет велика вероятность внутрисемейных споров и конфликтов, не исключены разводы. Потому старайтесь воздерживаться от скандалов, внутрисемейных споров и ссор.

Однако, с другой стороны, с 4 июня и до конца месяца благоприятным будет активное общение с родственниками. В это время постарайтесь найти тех, с кем давно не общались, вернуться к истокам. Это пойдет во благо. Если вы уехали из страны, то не пожалеете, если как раз в это время вернетесь домой – обязательно найдете там нечто новое и полезное для себя.

1-2 июня будут последними днями лунного месяца, когда будет ущербная Луна. Потому лучше на эти дни планировать завершение прежних дел, но ничего нового не начинать.

3 июня нас ждет новолуние, и его влияние будет распространяться также на 4 число. В эти дни старайтесь планировать будущее, создавать четкие и яркие мыслеобразы. Можете смело в эти дни составлять план действий на месяц, особенно поездки, путешествия, встречи, переговоры, а также какие-либо интеллектуальные мероприятия.

К слову, переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда Венера войдет в зодиакальный знак Близнецы.

Совершать важные покупки и заключать финансовые договоренности следует в середине месяца – с 9 по 21 июня. В это время плодотворными будут проведенные брифинги и дискуссии, одним словом, общение. Это также благоприятный период для творчества и нахождения любви, в том числе в поездках и в интернете. Удачной в эти дни будет и эмиграция. Кроме того, если вы до сих пор не представлены в соцсетях, то именно 9-21 июня можно завести страницу в Фейсбук или Инстаграм – это пойдет вам на пользу. Обозначенное время благоприятно для покупки автомобилей, велосипедов – любых средств передвижения. А поскольку Меркурий – в знаке Рака, то также можно смело покупать катера и яхты.

Пик волнообразности ситуации придется на 17 июня, когда нас ждет полнолуние. Это полнолуние будет необычайно сильным и мощным, оно высветит всю двойственность и противоречия в вашей жизни, в том числе и в политике. Также полнолуние создаст большой толчок для наших мечтаний, после чего наши мыслеформы, наш внутренний мир станут воплощаться в реальность. Так что однозначно можно утверждать, что 17 июня и плюс-минус два-три дня до него и после станут кульминация всего месяца.

Читайте такжеКороли коварства и подлости: астрологи назвали готовые на удар в спину знаки ЗодиакаБолее-менее спокойный период нас ждет после 21 июня. Однако Нептун, пребывая в ретроградном движении, будет забирать много сил, может спровоцировать какой-то внутренний кризис, разочарование, привести к потере ориентиров или утрате смысла и веры. Возможна будет даже депрессия.

Однако период с 21 июня и до конца месяца будет хорошим временем для отпуска. Особенно благоприятно скажется на вас поездка на море.

21-25 июня – это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну. Лучше в это время не совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций. А вот благоприятным временем для операций с недвижимостью будет период, когда Меркурий войдет в зодиакальный знак Рака (4-21 июня), особенно подойдет для таких дел середина июня.

В целом, после 21 числа произойдет торможение активности, когда станет будет больше чувств и эмоций, но меньше благоприятных "умственных" ситуаций. Зато в это время можно добиться любви близких.

Помимо того, что середина месяца будет бурлящей и интенсивной, она же будет и катастрофичной. Однозначно не стоит планировать поездки с 13 по 21 июня, поскольку этот период будет полон катастроф: масса ДТП, несчастных случаев с полетами и тому подобного. А, когда Меркурий соединится с Марсом в Раке, где Рак – это водная стихия, стремительно вырастет еще и количество утоплений и происшествий на воде. Поэтому, дорвавшись до моря, озера или реки, нужно быть очень осторожными. Ситуация усугубится еще и тем, что с 13 по 21 июня будет оппозиция Сатурна к Плутону, которые являются планетами смерти и трагедии.

Также катастрофичным может быть самый конец месяца – 28-30 июня. Эти дни будут в ауре солнечного затмения, которое произойдет 2 июля. Поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами.

Так что, в целом, первый месяц лета обещает быть живым и веселым. Поскольку Венера будет в Близнецах, это сулит творческие порывы, приключения и дорого. Можно будет много ездить, путешествовать. Месяц также будет богат любовными встречами.

В последние дни месяца, 27-30 июня, когда Меркурий перейдет в знак Льва, сложится благоприятное время для азартных игр, например, в покер, игр на бирже, рекламных кампаний, а также для зачатия детей. Конец июня принесет нам яркие и творческие дни, которые могут быть весьма удачными.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Гороскоп на июнь-2019 для всех знаков Зодиака

Счастливчики июня: 

Стрельцы. Представителям этого знака Зодиака в июне будет везти больше всех. Их ждет удача в поездках и приключениях. В июне у Стрельцов возможны успешные переговоры и достижение выгодных для них договоренностей. В том числе возможны удачные договоренности с иностранными партнерами, поступление в иностранные вузы и успешная учеба. Если представители этого знака в первый месяц лета сменят место работы, это будет выгодным для них шагом. Кроме того, в июне Стрельцы могут рассчитывать на протекцию и помощь влиятельных лиц. Помимо всего прочего, Стрельцам в июне будет неплохо уделить внимание своему здоровью – лечение в этот период будет удачным. Все дела, связанные со здоровьем, будут складываться хорошо. Благоприятными и целебными для Стрельцов будут лечебные ванны, походы в сауны, оздоровительные поездки на воды.

Читайте такжеЗнаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президентаБлизнецы. Также очень хорошая ситуация сложится в июне у Близнецов. Они смело могут браться за рисковые финансовые вложения и новые бизнес-проекты – все это увенчается успехом, особенно в середине месяца. Удача будет ждать Близнецов в тайных делах и операциях. Благоприятные ситуации будут складываться для них с новыми знакомыми и сообществами. Представители этого знака в июне могут вступать в новые партии, объединения и что-то менять в своей жизни кардинальным образом. Также июнь у них будет лучшим временем для бракосочетания. Большой успех Близнецам могут принести также деловые союзы.

Девы. Июнь Девам принесет блестящие покупки недвижимости, выгодные капиталовложения и новые финансовые возможности. Девы смогут добиться в этом месяце высоких постов, достигнуть новых уровней в своей жизни, то есть их ждет продвижение. Это довольно благоприятный финансово-экономический и политический период.

Рыбы. Рыбам в июне будет везти в дальних поездках и в любви. Очень благоприятная ситуация для них будет во всем, что касается зачатия детей. В июне Рыбы могут многое ставить на карту удачи и выигрывать. Также они могут рассчитывать на выигрыш в азартных играх. В июне Рыбы могут смело идти на авантюры – эти авантюры сыграют в плюс. Также представителей этого знака могут ждать хорошие взаимоотношения с людьми из прошлого, например, с утраченными друзьями, также возможно восстановление связей с дальними родственниками.

Лузеры июня:

Водолеи. Июнь для Водолеев станет критическим периодом, полным различных пертурбаций, особенно в середине месяца. Какие-то объединения, в которые входят Водолеи, могут разваливаться и разрушаться. Да и в делах все может складываться не так, как бы им хотелось. Могут возникать сложные ситуации на работе, в том числе возможны недоразумения с начальством и ссоры с коллегами. Могут быть выяснения отношений, скандалы и открытые противостояния. Помимо всего прочего, Водолеи летом рискуют неожиданно заболеть. Им однозначно лучше избегать сквозняков и кондиционеров.

Львы. Неблагоприятный месяц ждет также Львов. В июне в их жизни появятся враги, будут "подставы", "маски-шоу" и "наезды". Не исключены даже ограбления. Вплоть до того, что могут быть такие ситуации: оставил машину на полчаса, вернулся – ее нет. Также Львов могут свергнуть с занимаемых должностей. Сложная ситуация с начальством, с общением. Планы и проекты могут начать двигаться не в том направлении, куда бы хотелось. Для Львов июнь – это лучшее время, чтобы отдохнуть. Чтобы не нажить себе не приятностей, лучше особо не активничать и ничего не менять.

Читайте также"Взойдет на престол": астролог рассказал, кто станет президентом после ЗеленскогоСкорпионы. Скорпионов ждет похожая ситуация. Однако особенно неудачно у них могут складываться дальние поездки и путешествия. Поломки автомобиля, несостыковки рейсов и другие сложные ситуации в дороге – все это может ждать Скорпионов. Также представителей этого знака могут ждать трудные ситуации с дальними родственниками. Есть опасность того, что их могут не впустить в какую-то страну, то есть возможны сложности с эмиграционными делами. Юридические неурядицы, противостояния, суды и следствия – ко всему этому Скорпионам лучше быть готовыми. Одним словом, не очень хороший период ждет Скорпионов.

Тельцы. Тельцам тоже не будет фартить в июне. У них велика опасность несчастных случаев в дороге и разного рода ДТП, особенно в середине месяца. Поэтому Тельцам лучше никуда не ездить и вообще не высовываться (это касается дел с ценными бумагами и инвестиций). Категорически Тельцам в этом месяце нельзя покупать автомобили, велосипеды и другие средства передвижения. Их также могут ждать неприятности на личном, любовном фронте, в частности, могут быть какие-то измены. Не исключено, что Тельцов в июне подведут друзья, им целый месяц придется проверять друзей на вшивость. Старые друзья могут оказаться предателями, а новые симпатичные им люди могут оказаться лжедрузьями. Поэтому нужно очень осторожно подходить ко взаимоотношениям в социуме.

Нейтральным июнь будет для следующих знаков:

Козероги. С одной стороны, в июне у Козерогов возможно воплощение в жизнь важных замыслов и планов. То, что задумывалось ими давно, например, еще в январе, именно сейчас они сумеют воплотить в жизнь. Но, вместе с тем, у Тельцов могут возникнуть жесткие противостояния с обществом, сложные ситуации в партнерстве, в делах и бизнесе. Могут разрушаться их связи и контакты. Козерогам нужно опасаться этого, а также судебных разбирательств и противостояний, сложностей с решением финансовых вопросов и юридических дел. "Через тернии к звездам" – я бы так назвал период, ждущий Козерогов. Потому что преодоление препятствий поможет Козерогам добиться многого, что планировалось еще зимой.

Раки. У Раков неблагоприятной будет вторая половина июня. Им лучше отложить дальние поездки и путешествия, потому что большая опасность ударов и переломов судьбы. Марс будет продолжать свое движение по зодиакальному знаку Рака, а это всегда значит потерю сил и энергии. Однако в первой половине месяца Ракам можно и нужно активизировать финансовые дела и начать новые рисковые проекты, хоть Раки и не очень любят это делать. Что касается здоровья, то Ракам лучше воздержаться от оперативных вмешательств в этом месяце, лучше отложить их на более благоприятное время.

Читайте также"Сатанинский день": астролог оценил дату инаугурации ЗеленскогоВесы. У Весов могут возникать сложные ситуации в семье, есть опасность бракоразводного процесса и депрессии, особенно в конце месяца. Однако в первой половине и в середине месяца Весов может ждать большая удача в карьере. Также в этот период у них могут сложиться плодотворные и удачные для них взаимодействий. Весы могут получить важные посты и назначения, существенно продвинуться по карьерной лестнице. Их может ждать успех в дипломатии, удачными будут заграничные поездки. Кроме того, Весы могут рассчитывать на достижение успеха в важных юридических вопросах и делах.

Овны. У Овнов в июне может начать рушиться семейная жизнь. Они могут столкнуться со сложными ситуациями, связанными с недвижимостью, особенно в середине месяца. Овнам следует быть готовыми к тому, что критическая ситуация может возникнуть со здоровьем у их родственников. Помимо всего прочего, у них в июне могут происходить пожары. С другой стороны, в июне благоприятным для Овнов будет отдых, потому они могут планировать и отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно в последней декаде месяца. Овнов могут ждать весьма удачные заграничные поездки, обучение и обмен опытом. Все это будет весьма благостно и благоприятно для представителей этого знака.

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