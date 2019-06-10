Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать

10 июня 2019, 06:31

Представители одного из знаков Зодиака иногда просто несносны.

Гороскоп — Призвание Львов, Весов и Козерогов — разражать
Призвание Львов, Весов и Козерогов — разражать / rabstol.net

Среди представителей трех из 12 знаков Зодиака — Лев, Весы и Козерог, больше всего людей, которые сами выбрали призвание раздражать окружающих.

Люди, рожденные под этими знаками, могут вывести из себя даже очень спокойного человека, пишет Обозреватель.

Львы считают, что все должно быть так, как этого хотят они, и видят себя хозяевами положения. Представители этого знака бывают резкими и могут быть беспринципными. Львы готовы добиваться желаемого с помощью скандалов.

"Иногда они назойливые, иногда — резкие, а иногда — просто несносные", — отметило издание.

Весы часто кажутся очень неорганизованными и халатными. Они очень часто строят козни и уже не считают это чем-то необычным. "…сами Весы искренне продолжают верить, что они – милые и дружелюбные…", — говорится в материале.

Читайте также"Пупы Земли": названы знаки Зодиака, которые подавляют и любят руководитьКозероги полагают, что правы только они и другие мнения просто игнорируют. Рожденные под этим знаком люди слишком практичны — до тошнотворности, бывают чрезмерно прямолинейными и жесткими.

"Если вы попытаетесь им доказать свою правоту — ждите громкого скандала. Они вытрясут из окружающих всю душу, чтобы добиться выгодных результатов. Однако под этим неуступчивым внешним видом прячется надежная и заслуживающая доверия личность", — подчеркнуло издание.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал гороскоп на июнь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что везунчиками первого летнего месяца станут Рыбы, Стрелец, Близнецы и Дева.

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