Чемпионка мира по фитнесу посоветовала, что стоит перестать есть

Стоит перестать есть продукты с сахаром, жареное и рафинированные продукты, посоветовала чемпионка мира по фитнесу / Фото: zdorovie.com

Абсолютная чемпионка мира по фитнесу, победительница турнира Arnold Classic Оксана Оробец сообщила, что из рациона стоит исключить сахар и продукты, в которые он входит, жареные блюда и рафинированные (очищенные) продукты.

В питании нужно соблюдать принцип 80/20 — 80% съеденного должно идти на пользу организму, а остальные 20% — продукты, которые просто захочется съесть, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, вместо сахара не стоит употреблять сахарозаменители, поскольку "от них еще больше проблем", а лучше есть фрукты.

Чемпионка подчеркнула, что в рафинированных продуктах нет полезных веществ, которые были в продуктах до очищения.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю"Очищенная еда — например, белый шлифованный рис или овсяные хлопья. Во-первых, это не диетическая еда. Во-вторых, с теми же хлопьями появляется больше проблем по здоровью, чем, если бы вы ели овсяную крупу…", — добавила спортсменка.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.