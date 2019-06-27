Ульяна Супрун рассказала о вреде добавленного сахара в сладких напитках и йогуртах

27 июня 2019, 00:28

Добавленный сахар вызывает кариес, диабет и ожирение.

сахар
Ульяна Супрун рассказала про вред добавленного сахара / woman.ru

Главная советчица страны, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о негативном влиянии на организм человека добавленного сахара, который содержится в сладких напитках и, казалось бы, полезных йогуртах.

На своей странице в Facebook Супрун призвала украинцев выбирать полноценную пищу и напитки, и сознательно относиться ко всему, что потребляют.

По мнению Супрун, важно отказаться от добавленных сахаров, прежде всего - в сладких напитках. Добавленный сахар способствует развитию кариеса, устойчивости к инсулину и развитию диабета 2 типа, ожирению и сердечно-сосудистым болезням.

Где мы подвергаемся сахару? Вот примерные количества:

  • сладкие газированные напитки - 10% сахара. К примеру, маленькая бутылка колы - это 35 граммов сахара.
  • холодный чай в бутылке - 500 миллилитров "свежести", которые содержат дневную норму сахара - от 20 до 55 граммов. Холодные напитки, к тому же, не решают вопросы терморегуляции в жару. Целесообразнее пить горячий чай и потеть.
  • сладкие йогурты - около 15% сахара. Маленькая бутылочка как полезного йогурта "со злаками, ягодами, чиа и киноа" содержит более 30 граммов сахара, а пол-литровый тетрапак превышает максимальную суточную норму.
  • соки - 10 граммов сахара в 100 миллилитрах. Даже если вы видите "без сахара", он там все равно есть, потому что он в фруктах.
  • энергетики - от 3 до 60 граммов сахара в банке. Это может быть целесообразно для подпитки человека в экстремальных условиях, когда нет отдыха и возможности поесть. Остальным людям стоит осознавать, что эти сахара достанутся не мозгам и не мышцам, а подкожному жиру и печени.
  • следите за кофе и чаем. Привычка добавлять сахар, умноженная на несколько приемов чая и кофе, отбирает у вас право на вкусности к ним.

Что же тогда есть и пить без вреда для здоровья?

  • постепенно приучайте себя к несладкому вкусу. Сначала вода будет никакой, кофе - горьким, йогурт - кислым. Поэтому начните просто с уменьшения дозы.
  • разбавляйте сладкий йогурт обычным йогуртом без добавок. Или добавляйте в несладкий йогурт ванильный сахар и ягоды собственноручно.
  • выбирайте в заведениях питания, или готовьте сами несладкие лимонады. Лимон, имбирь, мята, лаванда - эти компоненты создадут насыщенный свежий вкус, который можно не улучшать сахаром. Компот из ягод и фруктов, если его не подслащивать, имеет и богатый вкус, и пользу.
  • вместо соков выбирайте себе и детям фрукты. Это тройная польза: клетчатка уменьшает гликемический индекс, она полезна для микробиоты кишечника, а есть твердые фрукты или овощи нужно для полноценного развития челюстей детей.
  • чем меньше вы покупаете напитков, тем меньше пластика или жестяных бутылок загрязняет окружающую среду.
  • лучший напиток - это вода. Берите воду с собой и давайте воду детям. Так будет меньше соблазна купить бутылку яркого раствора сахарозы или мальтдекстрозы где-то на улице.

Ранее врач обьяснила малоизвестный факт о сахаре.

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сахар вред Ульяна Супрун
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