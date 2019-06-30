Диетолог развеяла мифы о кокосовом масле

Развеяны ряд мифов о кокосовом масле / Скриншот видео с youtube.com

Информация о том, что кокосовое масло является хорошим источником полезных жиров, на нем можно безопасно обжаривать продукты и сведения о его свойстве способствовать похудению — мифы.

В составе кокосового масла есть полиненасыщенные "полезные" жиры, но в продукте больше "вредных" насыщенных жиров, которые придают ему твердую форму, пишет Здоровье 24 со ссылкой данные диетолога Виктории Клаус.

По словам эксперта, кокосовое масло не подходит для жарки, и такой способ термической обработки не является здоровым.

Собеседница добавила, что есть исследования, которые подтвердили, что ежедневное употребление кокосового масла снижает уровень "вредных" жиров в крови и способствует похудению, однако в них приняло участие мизерное количество испытуемых — от 40 до 100 человек.

"То есть эти исследования с низким уровнем доказательности. Еще нюанс — "чистота эксперимента". В некоторых исследованиях люди не только включали в рацион кокосовое масло, но и придерживались низкокалорийной диеты или увеличивали физическую активность. Все эти факторы тоже могли повлиять на результат", — отметила диетолог.

Ранее ученые из Гарвардского университета (США) провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что кокосовое масло при употреблении в пищу является опасным, в частности, оно приводит к возникновению опухолей.