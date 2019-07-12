Психолог назвала главные качества любого общения

Толерантность и искренность — главные качества любого общения, сообщила психолог / УНИАН

Главные качества любого общения — искренность и толерантность, но они очень конфликтные.

Важно "не залезть в грязных ботинках на белый ковер" и не стать рафинированным собеседником, который пуст энергетически, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт отметила, что общение с людьми и жизнь в социуме является непростой наукой.

"…именно рядом с людьми мы становимся ресурсными. Начинаем понимать, что важно, а что нет, что раздражает, а что радует, где твоя черта допустимого…", — добавила психолог.Ранее Наталья Холоденко предупредила, что, если человек не будет уважать свои правила, его никто не будет уважать. Психолог подчеркнула, что внутренние правила — это держать слово, данное себе, даже когда хочется уступить.