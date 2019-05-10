При одном условии человека никто не будет уважать — психолог

Если человек не будет уважать собственные правила, его никто не будет уважать, предупредила психолог / newzz.in.ua

Кандидат философских наук, психолог Наталья Холоденко предупредила, что, если человек не будет уважать свои правила, его никто не будет уважать.

Внутренние правила — это держать слово, данное себе, даже когда хочется уступить, написала эксперт в Instagram.

Холоденко подчеркнула, что правила — они не для того, чтобы быть хорошим или удобным.

"Уважай свои правила иначе тебя никто не будет уважать, даже твое Я… Они для безопасности. А уже что сохраняет от гибели моральной или физической — каждый должен решить для себя сам!" — полагает кандидат наук.Читайте такжеПсихолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными"

Ранее Наталья Холоденко написала, что успешный человек отличается от лузера только способом мышления. Эксперт поделилась, что сначала достижение происходит внутри, а только потом — снаружи, поэтому нужно быть победителями для себя, замечать хорошее, ценить, благодарить, улыбаться — и все получится.