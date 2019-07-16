Врачи назвали 6 ежедневных действий, которые вредят здоровью

16 июля 2019, 04:02

Эксперты утверждают: многие неправильно чистят зубы, сидят и даже ходят в душ.

Душ, волосы
Врачи считают, что ежедневное намыливание тела - не лучшая идея / Freepik

Действия, которые мы повторяем изо дня в день, и которые нам привиты с детства, могут, по мнению врачей, принести вред здоровью.

Такие рутинные действия, как неправильные чистка зубов и принятие душа могут привести к печальным последствиям, передает MedikForum.

1. Неправильная чистка зубов

Если чистить зубы утром сразу после приема пищи, можно сильно их испортить. Так считает американский специалист, доктор стоматологии Ховард Гэмбл. Если чистить из сразу после еды, то содержащиеся в пище кислоты получат возможность проникнуть в более глубокие слои зубной структуры, что резко повысит риск кариеса. Воздержаться от чистки зубов после приема пищи ученый рекомендует еще в течение 30-60 минут.

2. Проветривание помещения

Проветривание квартиры – вещь полезная, но если это проделывается поздним вечером перед сном, когда стихает движение, а воздух становится более свежим. Иначе – загрязненный воздух спровоцирует возникновение головных болей, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

3. Ежедневный душ

Душ принимать каждый день можно и особенно в летнее время – нужно, но не обязательно с мылом и гелями для душа. Ученые считают, что постоянное мытье, да еще и средствами, содержащими ПАВ-компоненты, уничтожает невидимый глазу естественный бактериальный слой кожи, выполняющий функцию защиты, что снижает иммунитет и ведет к частым инфекциям.

4. Разогретая в микроволновке еда в пластиковом контейнере

Из такого контейнера в пищу могут попасть фталаты, что, к примеру, может негативно повлиять на качество спермы и стать причиной гормонального сбоя.

5. Поза "нога на ногу"

Крайне вредная поза для организма – при этом вырастает нагрузка на крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник. У человека, который часто сидит в такой позе, повышаются риски артроза, тромбоза, застоя крови в области малого таза, варикозного расширения вен.

6. Громкая музыка в наушниках

Постоянный шум провоцирует выработку ряда гормонов, которые негативно воздействуют на нервную систему, в том числе головной мозг. Следствием того, что человек постоянно подвергается воздействию шума, могут стать бессонница, раздражительность и даже сердечный приступ. Медики советуют проводить по 15 минут в день в полной тишине и в максимально расслабленном положении тела.

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