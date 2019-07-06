Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья

6 июля 2019, 02:09

Исследователи определили связь между распределением жира и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Женщина, фигура
Ученые определили, какие женщины более подвержены проблемам с сердцем / WomanAdvice.ru

Группа ученых из нью-йоркского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна проводили исследование, чтобы понять, как тип фигуры женщины влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты на протяжении 18 лет наблюдали за 2,6 тыс. женщин с нормальным весом и разным типом фигуры, сообщает газета Daily Mail.

Особое внимание медики уделили изучению зависимости между распределением жира в организме пациенток и вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Они пришли к выводу, что представительницы прекрасного пола с фигурой в форме "яблока" в два раза чаще страдают от инсультов и сердечных приступов, чем обладательницы фигуры типа "груша".

Так, для фигуры в форме "яблока" характерно то, что жир в основном накапливается вокруг талии, в то время как при наличии фигуры типа "груша" жировые отложения залегают главным образом в области бедер.

Результаты показали, что пациентки, имевшие жировые отложения вокруг талии, в три раза чаще сталкивались с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем те женщины, у которых жир скапливался преимущественно в области бедер.

Ученые также выяснили, что четверть добровольцев, имевших наиболее выраженную фигуру типа "яблоко", в два раза чаще страдали от инфарктов и инсультов по сравнению с 25% представительниц слабого пола, у которых жир редко откладывался вокруг талии.

"Жир в брюшной полости выделяет в кровь жирные кислоты и, в свою очередь, связан с повышением уровня холестерина и инсулинорезистентностью, провоцирующих диабет", - подчеркнул профессор Цибинь Ци из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Специалисты отметили, что жир по-разному распределялся вокруг важных внутренних органов, включая печень и поджелудочную железу, которые под его воздействием выделяли в кровь вредные химические вещества, приводившие к нарушению нормального функционирования кровеносной системы.

Ранее диетолог назвала простые шаги для похудения.

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фигура женщина сердечный приступ
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