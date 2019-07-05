Ученые нашли верный способ отвадить преждевременную смерть

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Группа ученых из Австралийского национального университета (Канберра), выяснила, что курение сигарет с табаком убивает в стране около 17 человек в день.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном пресс-релизе на портале EurekAlert!.

Всего в полномасштабном семилетнем исследовании участвовали 190 тысяч курильщиков и некурящих. Оказалось, что в среднем год от инфарктов и инсультов, вызванных курением, умирают более 6, 4 тысячи австралийцев.

При этом каждый год в австралийские больницы из-за курения попадают более 11 тысяч человек (в день регистрируется 31 случай госпитализации).

Согласно выводам исследователей, отказ от курения в возрасте до 45 лет дает возможность уменьшить вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы на 90%.

Напомним, ранее курение кальянов назвали смертельно опасным для людей. До этого ученые развенчали популярный миф о курении и электронных сигаретах.



