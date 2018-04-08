Ученые выяснили, какое лекарство помогает бросить курить раз и навсегда

Американские ученые выяснили, что окончательно бросить курить помогают лекарства, изначально предназначенные для борьбы с симптомами при диабете второго типа.

В частности, речь идет о метформине – недорогом медпрепарате. Его назначают пациентам с сахарным диабетом, пишет ScienceDaily. Как выяснилось, это лекарство может блокировать симптомы отмены никотина.

Выводы медиков основываются на исследовании, в ходе которого на протяжении двух недель воздействию никотина подвергались мыши. Когда у грызунов формировалась зависимость, им давали метформин.

Этот препарат помогает устранить следующие симптомы:

беспокойство,

раздражительность,

другие негативные проявление, сопровождающие отказ от курения.

Среди прочего метформин помогает активировать фермент, который стимулирует преобразование глюкозы в энергию. Обычно он подавляется при отказе от курения.

Ранее ученые развенчали популярный миф о курении и электронных сигаретах. Открытие совершила группа ученых из Американского колледжа терапевтов.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья.