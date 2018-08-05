Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей

Кальян. Иллюстративное фото

Группа американских исследователей выяснила, что люди, курящие кальян, наносят своему здоровью вред, вполне сопоставимы с курением сигарет с табаком.

Соответствующее исследование опубликовано в специализированном изданиее American Journal of Cardiology. Согласно обнародованным данным, специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), выяснили, что один сеанс курения кальяна приводит к тому, что сердце начинает сокращаться на 16 ударов в минуту чаще, а также опасно повышает артериальное давление.

Кроме того, курение кальяна заметно увеличивает показатель артериальной жесткости, который медики считают одним из главных факторов, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики рассказали о томи, чем опасны для здоровья вейпы с никотином.