Диетолог назвала единственное условие отказа от завтрака

Первый прием пищи желательно не пропускать, отметила эксперт.
Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что человеку не стоит завтракать, только если он на протяжении многих лет оказывался от первого приема пищи.
Завтракать желательно, написала эксперт на своей странице в Instagram.
По словам эксперта, исследования показали, что наличие завтрака в рационе уменьшает риск развития ожирения, однако, скорее всего, такой результат связан с меньшим перееданием на протяжении дня.
"…Если вы не завтракали много лет и не можете это делать, то и начинать не стоит, так вы просто добавите дополнительный прием пищи к рациону…", — посоветовала Комиссарова.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю
Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что завтрак нельзя пропускать, поскольку у человека, который просыпается, начинает двигаться, но не позавтракал, в крови снижается уровень глюкозы и, чтобы пополнить запасы, организм начинает ее брать из внутренних органов. Эксперт добавила, что оптимальное время для завтрака — 7-9 часов утра.