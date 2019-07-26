Диетолог назвала единственное условие отказа от завтрака

От завтрака можно отказаться при одном условии, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что человеку не стоит завтракать, только если он на протяжении многих лет оказывался от первого приема пищи.

Завтракать желательно, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, исследования показали, что наличие завтрака в рационе уменьшает риск развития ожирения, однако, скорее всего, такой результат связан с меньшим перееданием на протяжении дня.

"…Если вы не завтракали много лет и не можете это делать, то и начинать не стоит, так вы просто добавите дополнительный прием пищи к рациону…", — посоветовала Комиссарова.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что завтрак нельзя пропускать, поскольку у человека, который просыпается, начинает двигаться, но не позавтракал, в крови снижается уровень глюкозы и, чтобы пополнить запасы, организм начинает ее брать из внутренних органов. Эксперт добавила, что оптимальное время для завтрака — 7-9 часов утра.