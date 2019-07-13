Диетолог назвала оптимальное время для завтрака

Не стоит пить кофе натощак, предупредила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что оптимальное время для завтрака 7-9 часов утра, первый прием пищи нельзя пропускать.
Позавтракать нужно так, чтобы ощущение сытости поддерживалось на протяжении 3-4 часов, написала эксперт в Instagram.
По словам эксперта, у человека, который просыпается, начинает двигаться, но не позавтракал, в крови снижается уровень глюкозы и, чтобы пополнить запасы, организм начинает ее брать из внутренних органов.
"В этот момент появляется усталость, сонливость и мысль о том, что спасти может только кофе. Да, это работает, но недолго — минут 40. Кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту. А также повышает аппетит", — предупредила диетолог.Ранее Светлана Фус написала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.