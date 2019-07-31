Эксперт назвал топ-5 продуктов, которые помогут сохранить молодость кожи

Хирург рассказал, какие продукты сохранят молодость кожи / womenstalk.ru

Американский пластический хирург Энтони Юн рассказал, как можно сохранить молодой вид кожи надолго без применения профессиональных процедур.

Ключевой пункт в уходе за кожей – это правильный рацион питания. По словам эксперта, необходимо уменьшить потребление добавленного сахара, основу питания должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.

Топ-5 продуктов, которые помогут продлить молодость кожи:

Куриные яйца

Яйца – это не только источник витамина А, который отвечает за здоровый цвет лица. Этот продукт стимулирует выработку коллагена – белка, с количеством которого связаны такие характеристики кожи, как упругость, прочность и эластичность.

Томатная паста

Томатная паста полезнее, чем свежие помидоры, утверждает эксперт. Она богата ликопином – антиоксидантом, который обладает свойствами противовоспалительного характера, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает сахарный диабет, помогает выводить из организма плохой холестерин и продлевает здоровье кожи.

Горький шоколад

В горьком шоколаде содержатся флавоноиды, которые выполняют роль антиоксидантов, усиливая действие Р-витаминов вместе с аскорбиновой кислотой. Они снижают хрупкость сосудов и защищают кожу от разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета.

Зеленый чай

Не пакетированный зеленый чай – эффективное "средств красоты". В нем содержится полифенол эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения, а также аннулирует кислородные радикалы. Это помогает предотвратить кожные высыпания, солнечные ожоги, фотостарение.

Креветки

По словам пластического хирурга, креветки отличаются насыщенностью витамином Е. Он усиливает защиту кожи от повреждений и улучшает ее способность к регенерации.

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