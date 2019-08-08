Диетолог посоветовала, что есть в фастфудах

8 августа 2019, 15:56

Бургеры лучше есть с кетчупом и без добавок, отметила эксперт.

В фастфудах лучше есть салаты, посоветовала диетолог
В фастфудах лучше есть салаты, посоветовала диетолог / alldeti.com

В фастфудах стоит есть овощные салаты, фрукты, мясо, рыбу, птицу и избегать блюд в панировке, поскольку в них много жира.

Шаурму или бургеры можно есть с кетчупом, но без майонеза и дополнительных добавок – например, сыра, бекона, написала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram.

Эксперт отметила, что из соусов стоит отдавать предпочтение кетчупу, поскольку во всех остальных содержатся трансжиры.

"Довольно часто заведения фастфуда делают мясо на огне (шашлык), либо вы можете попросить положить на тарелку отдельно мясо, питу/лаваш/хлеб и овощи, чтобы можно было контролировать сколько и чего вы съели", - посоветовала Комиссарова.

Ранее ученые Портлендского государственного университета (США) пришли к выводу, что еда из фастфуда увеличивает риск тяжелого сепсиса (заражение крови), который может привести к летальному исходу. Кроме того, ученые из Австралийского национального университета выяснили, что фастфуд - причина преждевременного старения мозга человека.

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фастфуд диетолог Альбина Комиссарова
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