Ученые перечислили пищу, ускоряющую старение мозга

Фастфуд таит скрытую опасность / 1zoom.ru

Частое употребление продуктов из фастфуда, в том числе популярных гамбургеров, является причиной преждевременного старения мозга у людей.

Как сообщает MedicalXpress со ссылкой на исследования ученых из Австралийского национального университета, специалистам пришлось проанализировать результаты порядка 200 экспериментов.

Медики проверили зависимость здоровья головного мозга, его преждевременного старения от различных факторов окружающей среды. Максимально негативное влияние продемонстрировала нездоровая диета, а также дефицит физической активности в течение продолжительного периода времени. В частности, существует риск развития диабета второго типа и ухудшения когнитивных функций, что в результате провоцирует атрофию головного мозга.

Читайте такжеУченые пояснили пользу замороженных овощей и фруктов"650 килокалорий, которые съел человек за день, могут стать причиной преждевременного старения мозга. Специалисты отметили, что 650 килокалорий человек может получить, съев стандартный набор блюд в заведении быстрого питания. В него входят гамбургер, картофель фри и стакан газированной воды. По оценкам экспертов, около 30% взрослого населения мира страдают от избыточного веса или ожирения. А к 2030 году более 10 процентов будут страдать от диабета второго типа", — говорится в исследовании ученых из Австралии.

Исследователи рекомендуют начать правильно питаться и регулярно двигаться как можно раньше, чтобы обеспечить здоровье мозга в будущем.

Напомним, ученые утверждают, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.